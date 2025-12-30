martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Desde las 00.30.

Banfield recibe el 2026 con una milonga abierta para adultos después del brindis

El 1º de enero, el Centro Cultural Alfredo de Ángelis de Banfield abrirá sus puertas con baile, música y un brindis para festejar Año Nuevo.

Las entradas se podrán adquirir en la puerta del Centro Cultural Alfredo de Angelis de Banfield.

Ni bien iniciado el 2026, el Centro Cultural Alfredo de Angelis de Banfield abrirá sus puertas para una milonga que tendrá como objetivo proporcionar un espacio de diversión para los vecinos adultos. El evento se hará el 1º de enero, con un bono contribución a un precio accesible.

La milonga, organizada por el profesor de tango Martín Risoli y su colega Silvia Barba, comenzará a las 00.30 y se llevará a cabo en el espacio situado en Campos 1555, entre Maipú y Talcahuano (mismo lugar donde funciona el Centro de Jubilados Nueva Juventud).

Empezó cantando en la cancha de Los Andes y llegó a codearse con la elite del tango
Todos los vecinos están invitados a participar del encuentro en Turdera.
Hoy, desde las 18.30.

Clase, milonga y brindis navideño en Turdera: nuevo encuentro para los amantes del tango

Banfield a puro tango para recibir el 2026

Durante la jornada, los vecinos tendrán la posibilidad de aprovechar la pista para bailar grandes clásicos del tango, como así también temas memorables pertenecientes a otros géneros como el folklore, el rock, el paso doble, la cumbia y el cuarteto. Además, el evento contará con un show en vivo de la mano del cantante Germán Chezz.

Todos son bienvenidos, desde los que bailan cualquier género hasta los profesionales del tango. Ojalá muchos vecinos puedan sumarse a la movida, queremos contar con un lindo marco”, dijo Risoli, que dicta clases de tango desde hace más de cuatro décadas.

512886782_718181290757018_8272727600956241408_n
Distintos géneros nacionales sonarán en la noche de Banfield.

Como si eso fuera poco, en el transcurso del evento se llevará a cabo un brindis comunitario en donde los asistentes alzarán las copas pidiendo sus deseos “para empezar el año con buena onda”. Este after bailable está pensado para que los adultos también tengan opciones para divertirse después de haber culminado la cena familiar de Año Nuevo.

El valor de la entrada es de apenas $3.000. Los tickets se podrán adquirir en la puerta del Centro Cultural Alfredo de Angelis el mismo día del evento. Los lomenses que deseen recibir más información de este tipo de jornadas pueden contactarse con Martín Risoli a través de un mensaje en su Facebook.

El Rey del Pollo tiene una sucursal en Lomas y otra en Banfield.
Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

Por  Aníbal Manzi

Crecieron en clientes y se mudaron a un espacio más amplio del Hospital Esteves para trabajar más cómodos. 
Crece en el Hospital Esteves el emprendimiento textil: cómo funciona