Uno por uno, todos los aumentos que llegan con Año Nuevo

El boleto de subte, entre los aumentos de enero.

El arranque de 2026 no cambia con la dinámica de aumentos mensuales, por lo que Año Nuevo y enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y condicionando la expectativa gubernamental de que la baja de la inflación se profundizará. De igual forma será el comienzo del nuevo año, donde los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 36,39% para enero.

De esta manera, se revierte la tendencia del indicador, que acumula más de un año en desaceleración mensual. En diciembre, el aumento de los alquileres fue de 28,67%; en noviembre alcanzó el 38%, en octubre llegó al 46,1%, y en septiembre fue del 50,3%.

Colectivos y subte en Año Nuevo

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en enero, en un 4,5%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822

Viajes de 12 a 27 km: $880,86

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37

Recorrido de 3 a 6 km: $690.

Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.

Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden.

Así, la nueva tarifa del subte pasará de $1.206 a $1.259. Mientras que el premetro alcanzará $440,67.

La VTV en PBA, más cara

image La VTV en la Provincia, entre los primeros aumentos de 2026.

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio. Con esta suba, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

Nuevos valores de la VTV con IVA incluido:

Motos: $38.801,03.

Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65;

Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64;

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54;

Remolques, semiirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33

Aumento de combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el primer mes del año, producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos y telecomunicaciones

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en enero.

Además, el Gobierno implementará desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que implica una quita total de subvenciones a la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban las subas en las tarifas de internet, celulares y cable.