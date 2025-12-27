La carne es lo que más inflación presentó entre los alimentos durante diciembre.

La inflación de alimentos volvió a acelerarse en la cuarta semana de diciembre, con un aumento de 0,6%. según el último relevamiento de la consultora lcg. La suba de la cuarta semana está encabezada por la carne.

Según el relevamiento semanal de la consultora, el comportamiento de los precios mostró una dinámica dispar entre categorías, con un fuerte protagonismo del rubro carnes, que volvió a traccionar al alza el índice general. De tal manera, el promedio de las últimas cuatro semanas marca una inflación mensual de 2,3%, lo que implica una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto del período anterior.

El dato “punta a punta” —que mide la variación acumulada entre el inicio y el final del período— ascendió a 1,6%, luego de haber tocado un mínimo del 1% mensual la semana pasada. La combinación de estos indicadores refleja un escenario de inflación contenida en promedio, pero todavía sensible a aumentos puntuales.

Cuarta semana: qué rubros impulsaron la inflación Carnes: 1,4%

Aceites: 1%

Azúcar, miel y cacao: 0,6%

Frutas: 0,6% El informe señala que el aumento de la carne casi tres veces superior al promedio mensual explica el 81% de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas. En sentido contrario, verduras y lácteos restaron 0,2 puntos porcentuales a la variación general, funcionando como un ancla parcial de los precios.

Por su parte, el índice de difusión: en la cuarta semana, el 12% de los productos relevados presentó aumentos de precios, lo que indica que la suba no fue generalizada, pero sí concentrada en determinados bienes estratégicos.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Inflación

Carne