martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025
Esfuerzo.

Inflación: cuánto cuesta criar hoy a un niño o a un adolescente según el Indec

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó el medio millón en noviembre, en medio de aumentos que disparan la inflación.

Según el Indec, criar niños de 6 a 12 años cuesta $571.106.

El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Los valores de la canasta según el Indec

  • Menores de 1 año: $450.355
  • Niños de 1 a 3 años: $535.823
  • Niños de 4 a 5 años: $454.165
  • Niños de 6 a 12 años: $571.106

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $142.416 en bienes y servicios y $307.939 correspondientes al cuidado. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales.

El Indec precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

La medición de la canasta de crianza se actualiza mensualmente y busca visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, así como aportar información clave para el diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.

La inflación de noviembre

La inflación registró una aceleración y fue del 2,5% en noviembre. Contra el mismo mes del 2024 acumuló un alza de 31,4%, según el Indec. En lo que va del año, el IPC subió un 27,9%. Por tercer mes consecutivo el dato estuvo por encima del 2%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año en lo que respecta a la economía diaria.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

