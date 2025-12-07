lunes 08 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025
Cambios.

Aseguran que la canasta navideña aumentó 27% con respecto al año pasado

Entre los productos con más inflación, se destacan el pan dulce con frutas (+44%) y los juegos de luces led (+27) para el arbolito.

Por Diario La Unión
Compras para Navidad

La canasta navideña en Argentina se encareció un 27% respecto a 2024, debido a la inflación, pero las promociones y los descuentos siguen dominando los hábitos de consumo, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

El reporte evidenció que la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%, destacando que “se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En tanto que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

image
La canasta navide&ntilde;a tuvo su aumento.

La canasta navideña tuvo su aumento.

En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

La consultora remarcó que el estudio “detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados” señalando que “en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.

En busca de los descuentos para Navidad

En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Al analizar este comportamiento, el director de Focus Market, Damián Di Pace sostuvo que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo” .

En esa línea, consideró que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

