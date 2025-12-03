Los beneficios de Cuenta DNI para diciembre y los especiales de Navidad

Cuenta DNI ofrecerá beneficios en carnicerías el sábado 20, para anticiparse a las fiestas.

Cuenta DNI lanzó las últimas promociones y descuentos del año. Son millones de personas las que utilizan la billetera virtual más popular de la provincia de Buenos Aires y, especialmente para Navidad . Los mismos son variados y, entre los principales están los comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses además de supermercados y farmacias.

Asimismo e renovó una promoción especial siempre bien aprovechada por gran parte de los 10 millones de personas que utilizan la billetera cada día. Se trata de la promoción exclusiva que hay en gastronomía pensada para jóvenes de 13 a 17 años.

Será el sábado 20, para anticiparse a las fiestas y, estará marcada por una sorpresa para los usuarios, ya que, es que el un nuevo tope de reintegro: de $7.000. El reintegro seguirá siendo de los más altos: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre.

Gastronomía

Destinado a jóvenes de 13 a 17 años, el descuento sube al 30% solamente el sábado 13 y el domingo 14. El tope es de $8.000 por persona equivalente a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

Tiene 20% de descuento todos los viernes con un tope de $4.000 cada viernes, el cual se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses

Ofrece 40% de descuento todos los días con el tope de $6.000 por semana y, por persona, lo cual es equivalente a un ticket de $15.000.

Supermercados

Cada día de la semana, en diferentes cadenas de supermercados, se ofrecen diversos descuentos.

Universidades

Brindan el 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope es de $6.000 por persona y semana, equivalente a $15.000 en consumos.

Librerías

En este caso, hace el 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia y, no tienen tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

Celebran diciembre con el 10% de descuento los días miércoles y jueves, en comercios adheridos y, tampoco tiene techo de reintegro.

Comercios de cercanía - no alimentos

Tienen tres cuotas sin interés cada día, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la aplicación en comercios adheridos.

Por último, es importante saber que cada una de las ofertas y promociones que tiene Cuenta DNI para el mes de diciembre de la aplicación, se pueden encontrar en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.