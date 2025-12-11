La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula 27,9% en el año

La inflación registró una aceleración y fue del 2,5% en noviembre. Contra el mismo mes del 2024 acumuló un alza de 31,4%, según el Indec. En lo que va del año, el IPC subió un 27,9%. Por tercer mes consecutivo el dato estuvo por encima del 2%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año en lo que respecta a la economía diaria.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

Vivienda y servicios es el rubro que registró el mayor aumento de precios en noviembre, con una suba de 3,4% que lo ubicó casi un punto por encima del promedio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,8% en noviembre en la medición nacional, con lo que la evolución de esta categoría estuvo levemente por encima del promedio.

En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Entre los alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza, se destacó el aumento del asado (13%), la nalga (10%), la carne picada común (9,5%), las gaseosas cola (6%) y el algodón (4,3%).