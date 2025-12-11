jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
Economía.

La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula 27,9% en el año

La inflación de noviembre fue del 2,5%, lo que acumula un 27,9% en 2025, según informó el Indec. Los precios crecieron un 31,5% interanual.

La inflación registró una aceleración y fue del 2,5% en noviembre. Contra el mismo mes del 2024 acumuló un alza de 31,4%, según el Indec. En lo que va del año, el IPC subió un 27,9%. Por tercer mes consecutivo el dato estuvo por encima del 2%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año en lo que respecta a la economía diaria.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,2%.
Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

Viviendas y servicios, los mayores aumentos en el índice de inflación

Vivienda y servicios es el rubro que registró el mayor aumento de precios en noviembre, con una suba de 3,4% que lo ubicó casi un punto por encima del promedio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 2,5% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,8% en noviembre en la medición nacional, con lo que la evolución de esta categoría estuvo levemente por encima del promedio.

En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Entre los alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza, se destacó el aumento del asado (13%), la nalga (10%), la carne picada común (9,5%), las gaseosas cola (6%) y el algodón (4,3%).

