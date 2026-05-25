El boleto de transporte en el AMBA aumentó hasta 17 veces en la gestión de Javier Milei

El boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026

19Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanza a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA registra incrementos que superan con creces la inflación acumulada del período, la cual se situó en un 303,5%.

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El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, ha provocado una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros.

El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la Provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y +307% por encima de la inflación acumulada del período.

El tren metropolitano, aunque tuvo la menor suba nominal (741%), también superó ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de $33,29 a $280. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril.

Menos pasajeros en el transporte

Como consecuencia directa de los precios y la contracción económica (con el cierre de más de 24.000 empresas), la demanda de transporte ha caído. En febrero de 2026, el uso del sistema total se redujo un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y 11,7% en colectivos.