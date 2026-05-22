Pareja arrollada por el Tren Roca en Lomas: crece la hipótesis del doble suicidio

Se mantiene firme la hipótesis del doble suicidio en la muerte de la pareja.

La investigación por la muerte de una pareja arrollada por el Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora, dio un giro y avanza con la hipótesis de un doble suicidio , de acuerdo a las pruebas obtenidas hasta ahora.

Fuentes judiciales consultadas por La Unión indicaron que los elementos incorporados al expediente hasta el momento conducen a la teoría de que ambos decidieron quitarse la vida.

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“Se esperan algunas diligencias pendientes, pero todo lo que hay hasta ahora gira en torno a la hipótesis del doble suicidio. No hay nada que haga pensar otra cosa por el momento”, confiaron voceros vinculados a la causa.

La tragedia ocurrió el sábado pasado en el andén 3 de la estación de Lomas de Zamora . Según los primeros testimonios, la pareja mantuvo una discusión momentos antes de caer a las vías y ser embestida por una formación que se dirigía desde Plaza Constitución.

accidente tren pareja

Con el correr de los días comenzaron a conocerse detalles sobre los jóvenes fallecidos. La adolescente tenía 17 años recién cumplidos, mientras que el muchacho tenía 20. Ambos residían en el barrio Santa Catalina y, según personas de su entorno, llevaban poco tiempo de relación.

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, la joven atravesaba problemas psiquiátricos y había protagonizado intentos de suicidio previos. Ese antecedente se convirtió en uno de los elementos analizados por los investigadores para reconstruir lo sucedido.

Las hipótesis y el rumbo de la causa

Desde el primer momento circularon distintas versiones sobre el episodio. Una de ellas sostenía que la pareja había intentado cruzar las vías y no logró regresar a tiempo al andén. Otra planteaba que la joven descendió voluntariamente a la zona ferroviaria y que su novio intentó asistirla.

Sin embargo, las actuaciones judiciales y los elementos reunidos hasta ahora fortalecen la hipótesis de que ambos decidieron quitarse la vida. Fuentes de la investigación remarcaron que, por el momento, no existen indicios concretos que orienten la causa hacia una explicación diferente.

La pesquisa continúa bajo la órbita de la UFI 19 de Lomas de Zamora. En ese marco, Trenes Argentinos aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación, material que forma parte de las pruebas que aún son analizadas por los investigadores.