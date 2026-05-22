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22 de mayo de 2026
Gitanas estafadoras.

La prófuga por la estafa a Merlín Díaz ofreció entregarse con arresto domiciliario

La principal acusada realizó el ofrecimiento a través de su defensa. La familia de la víctima aceptó para llegar al juicio, pero ella sigue prófuga.

Merlin Díaz, la víctima de la estafa de las gitanas.

Merlin Díaz, la víctima de la estafa de las gitanas.

La principal acusada en la investigación por la millonaria estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz, la peluquera de Ingeniero Budge que luego se quitó la vida, acordó cumplir arresto domiciliario hasta la llegada del juicio. Sin embargo, sigue prófuga y el trato corre riesgo de caerse.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, la mujer señalada como la presunta cabecilla de la banda de gitanas ofreció, a través de su abogada, ponerse a disposición de la Justicia bajo la modalidad de prision domiciliaria para evitar la cárcel. No obstante, hasta el momento no se entregó a las autoridades.

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Las mismas fuentes indicaron que la familia de la víctima manifestó por escrito su consentimiento para que, en caso de concretarse la entrega, se le conceda el arresto domiciliario. El objetivo de los allegados de Merlín es que la causa avance hacia el debate oral y pueda cerrarse judicialmente.

La UFI 19 de Lomas de Zamora mantiene activa la búsqueda de la acusada, considerada una pieza central en la maniobra investigada. En paralelo, avanza con el proceso contra las otras dos imputadas, para quienes solicitará la elevación a juicio.

Gitanas
Las imágenes de las gitana la prófuga.

Las imágenes de las gitana la prófuga.

Una estafa que derivó en una tragedia

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, las acusadas convencieron a Merlín Díaz de que sus ahorros estaban afectados por una supuesta maldición y que era necesario entregarlos para someterlos a un ritual de “limpieza espiritual”.

La víctima tenía 30 años y trabajaba en una peluquería ubicada en la esquina de Capitán Giachino y Olimpo, en Ingeniero Budge. Según la reconstrucción de la causa, el contacto con las acusadas comenzó el 15 de enero y, pocos días después, le solicitaron la entrega de todos sus ahorros en efectivo.

Bajo la promesa de realizar una supuesta ceremonia para eliminar la presunta maldición que pesaba sobre el dinero, las mujeres lograron que la víctima les entregara la totalidad de los fondos.

La maniobra encuadraría en la modalidad conocida como “cuento del tío”, utilizada para engañar a personas mediante falsas promesas o argumentos fraudulentos. De acuerdo con el entorno de Merlín, incluso su esposo le advirtió que se trataba de una estafa. Sin embargo, la joven confió en las acusadas y entregó el dinero.

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