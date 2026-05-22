Concesionaria denunciada por estafas: víctimas aseguran que "archivaron la causa" y reclaman respuestas

Las personas que denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de la concesionaria V-Lion Automotores , de Temperley , volvieron a reclamar avances en la investigación judicial y expresaron su preocupación por la situación de una causa que, según sostienen, permanece paralizada mientras continúan apareciendo nuevos damnificados.

En diálogo con La Unión , Yamil, una de las denunciantes, aseguró que recibió una notificación de la fiscalía informándole que el expediente había sido archivado. “Mandé un mail consultando por la causa y eso fue lo que me contestaron. Después pregunté cuál era el motivo del archivo y no me respondieron más”, relató.

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De acuerdo con su testimonio, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora los denunciantes deben solicitar turnos para ser atendidos y, hasta el momento, muchos de los afectados ni siquiera fueron convocados a prestar declaración.

Frente a la ausencia de avances concretos, los damnificados realizaron varias manifestaciones para visibilizar su reclamo y exigir que se reactive la investigación, además de insistir con la devolución del dinero que aseguran haber perdido.

Concesionaria de Temperley Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

Las denuncias contra la concesionaria

Según consta en las presentaciones realizadas ante la Justicia, los clientes habrían entregado importantes sumas de dinero como parte de pago para la compra de vehículos. Sin embargo, sostienen que las unidades nunca fueron entregadas y que las condiciones acordadas tampoco se cumplieron.

“Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica”, señaló uno de los denunciantes en su declaración incorporada al expediente.

De acuerdo con los testimonios reunidos, quienes optaban por adquirir un vehículo mediante planes de pago firmaban un convenio de reserva y recibían un CBU para transferir la seña inicial y comenzar a abonar las cuotas correspondientes. No obstante, aseguran que posteriormente no obtuvieron respuestas satisfactorias ni la entrega de los automóviles comprometidos.