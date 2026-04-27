lunes 27 de abril de 2026
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27 de abril de 2026
El jueves 30 de abril.

Ayudarán a los adultos mayores de Lomas de Zamora a evitar estafas y defender sus derechos

En el marco de la mateada mensual, el Municipio de Lomas de Zamora realizará un taller sobre Defensa al Consumidor. La entrada es libre y gratuita.

El taller comenzará aproximadamente a las 17.

El taller comenzará aproximadamente a las 17.

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora será sede de un taller informativo sobre Defensa al Consumidor, una propuesta impulsada por el Municipio local que busca brindar herramientas clave a los adultos mayores frente a problemáticas cada vez más frecuentes, con el objetivo de evitar que caigan en estafas.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril a partir de las 17, en la institución ubicada en Díaz Vélez 368, y estará enfocada en asesorar a los vecinos sobre temas vinculados a telefonía celular, bancos y emisores de tarjetas, comercios y estafas virtuales. Además, se ofrecerá orientación sobre servicios esenciales como agua, luz y gas.

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La actividad estará enfocada en asesorar a los vecinos sobre temas vinculados a telefonía celular, bancos y emisores de tarjetas, comercios y estafas virtuales. Además, se ofrecerá orientación sobre servicios esenciales como agua, luz y gas.

Acompañamiento para los adultos mayores de Lomas de Zamora

“Nuestros socios, en su mayoría, son personas mayores y viven preocupados por distintas situaciones relacionadas a la virtualidad, como por ejemplo las estafas mediante las redes sociales. Por eso creemos que esta ayuda vendrá bien para que todos sepan de qué manera actuar ante este tipo de casos”, explicó el presidente del centro, Norberto Giambuzzi, en diálogo con el Diario La Unión.

Nuestros socios, en su mayoría, son personas mayores y viven preocupados por distintas situaciones relacionadas a la virtualidad, como por ejemplo las estafas mediante las redes sociales. Por eso creemos que esta ayuda vendrá bien para que todos sepan de qué manera actuar ante este tipo de casos Nuestros socios, en su mayoría, son personas mayores y viven preocupados por distintas situaciones relacionadas a la virtualidad, como por ejemplo las estafas mediante las redes sociales. Por eso creemos que esta ayuda vendrá bien para que todos sepan de qué manera actuar ante este tipo de casos

El taller se desarrollará en el marco de la tradicional mateada mensual que organiza el espacio, un encuentro abierto que comenzará a las 15.30. Como ya es una costumbre en cada ocasión, los socios y los vecinos adultos mayores se reunirán para compartir un grato momento de camaradería lleno de charlas, anécdotas, risas y música, además de compartir una merienda con distintas exquisiteces.

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El encuentro es abierto y gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora.

El encuentro es abierto y gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora.

Además, sobre el cierre de la jornada, se celebrarán los cumpleaños de aquellos vecinos que hayan cumplido años durante abril, en un clima de cercanía y afecto que caracteriza a este tipo de encuentros.

Como la entrada es libre y gratuita se les pide a todos los participantes que lleven algo para compartir, ya sea tortas, facturas o bebidas. De esta manera, los vecinos podrán juntarse para compartir un grato momento, pero además tendrán la posibilidad de interiorizarse y adquirir herramientas útiles para desenvolverse con mayor seguridad en su vida cotidiana.

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