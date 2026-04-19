domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
Arranca en mayo.

Lanzan un curso gratuito en Lomas para el cuidado de los adultos mayores

El objetivo del Municipio es formar asistentes gerontológicos para mejorar la calidad de vida en hogares y residencias de larga estadía.

En Lomas brindan múltiples capacitaciones para toda la comunidad.

En Lomas brindan múltiples capacitaciones para toda la comunidad.

Con el objetivo de garantizar el cuidado y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en sus hogares, en las residencias de larga estadía y en la comunidad, el Municipio dictará un nuevo curso gratuito de formación en asistentes gerontológicos para vecinos de Lomas de Zamora.

La capacitación para mayores de 18 años tendrá una duración de 6 meses y un total de 60 horas de clases (40 de teoría y 20 de especialización y prácticas). El martes 12 de mayo, de 17 a 19, comenzarán los encuentros en la Secundaria Nº13 de Lomas que está sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 9400.

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"Es un curso para todas las personas interesadas en capacitarse o perfeccionarse en el cuidado domiciliario e institucional de adultos mayores. Cada módulo será desarrollado a partir de bibliografía y realización de actividades que permitan orientar y favorecer el proceso de aprendizaje del rol y funciones del Asistente Gerontológico", informaron desde el Municipio.

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Los participantes adquirirán una visión global de los procesos biopsicosociales del envejecimiento e incorporarán todos los conocimientos y herramientas necesarias para optimizar su desempeño en la atención de los adultos mayores.

En el curso de este año se incluirán temas de especialización como enfermería gerontológica y multiestimulación para adultos mayores. Los interesados en anotarse tienen que mandar un mail a [email protected].

Adultos mayores tienen estudios gratuitos en el HDI Banfield

El Municipio puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos a personas adultas mayores. Cada martes y jueves, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación integral que incluye análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación.

También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías. Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.

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