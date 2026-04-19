Lanzan un curso gratuito en Lomas para el cuidado de los adultos mayores

Con el objetivo de garantizar el cuidado y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en sus hogares, en las residencias de larga estadía y en la comunidad, el Municipio dictará un nuevo curso gratuito de formación en asistentes gerontológicos para vecinos de Lomas de Zamora .

La capacitación para mayores de 18 años tendrá una duración de 6 meses y un total de 60 horas de clases (40 de teoría y 20 de especialización y prácticas). El martes 12 de mayo, de 17 a 19, comenzarán los encuentros en la Secundaria Nº13 de Lomas que está sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 9400 .

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"Es un curso para todas las personas interesadas en capacitarse o perfeccionarse en el cuidado domiciliario e institucional de adultos mayores. Cada módulo será desarrollado a partir de bibliografía y realización de actividades que permitan orientar y favorecer el proceso de aprendizaje del rol y funciones del Asistente Gerontológico", informaron desde el Municipio.

Los participantes adquirirán una visión global de los procesos biopsicosociales del envejecimiento e incorporarán todos los conocimientos y herramientas necesarias para optimizar su desempeño en la atención de los adultos mayores.

En el curso de este año se incluirán temas de especialización como enfermería gerontológica y multiestimulación para adultos mayores. Los interesados en anotarse tienen que mandar un mail a [email protected].

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El Municipio puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos a personas adultas mayores. Cada martes y jueves, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación integral que incluye análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación.

También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías. Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.