El Indio Solari será velado en el polideportivo Gatica, de Villa Domínico.

El Indio Solarí tendrá su último adiós en el polideportivo Gatica, de Villa Domínico.

El Indio Solari , quien falleció el viernes a las 77 años, finalmente será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda, a partir de las 11 de la mañana, con un despliegue de, por lo menos, 1.500 efectivos de seguridad.

Según informó el periodista Lucas Bertero y tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública en el, popularmente, conocido como “Parque de los derechos del trabajador”, ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 5000.

Impactante. El audio inédito que el Indio Solari no se animó a enviarle a Lionel Messi

Anteriormente, familiares del intérprete compartieron que el acto se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche. El círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias” para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio Solari había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: “Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.