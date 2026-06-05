Se conocieron detalles de la muerte del Indio Solari: lo encontraron al lado de la pileta

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años y las causas del deceso de la figura clave del rock argentino serán investigadas por la Justicia, según informaron fuentes vinculadas a la causa. El artista murió en casa de Parque Leloir.
El Indio Solari falleció este viernes por la mañana a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las causas de su partida.
El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años y las causas del deceso de la figura clave del rock argentino serán investigadas por la Justicia, según informaron fuentes vinculadas a la causa. El artista murió en casa de Parque Leloir.
El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado sin vida a las 8 de la mañana de este viernes por su cuidadora, quien llegó a su casa de Parque Leloir para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.
En este contexto, la profesional llamó al equipo privado de emergencias médicas que se trasladó al lugar para darle asistencia al artista.
De todos modos, a las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento de El Indio y se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.
El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Mientras tanto, se llegó al lugar personal de la Policía Científica por protocolo y adelantó se le realizará una autopsia.
Efectivos de la Policía Bonaerense desplegó un gran operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras aledañas. Poco después de que se conociera la noticia de la muerte, muchos fans ya habían comenzado a acercarse a la casa para despedirlo.
La casa de Parque Leloir del Indio Solari era también se base de operaciones, donde tenía su estudio de grabación y donde dio sus últimas entrevistas.