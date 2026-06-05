Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino

Falleció El Indio Solari , en cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , a los 77 años, y uno de los grandes exponentes del rock argentino. El músico estaba enfermo del Mal de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que "nada indica o señala" otro motivo.

De retorno El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

SÁBADO 16 DE AGOSTO Lomas le rinde homenaje a Los Redondos con música, fotos y emoción

Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió en Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El Indio, o Carlos Alberto Solari, su verdadero nombre, nació el17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, pero su historia se hizo grande desde La Plata, donde al frente de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, banda que el cantante y compositor comandó con Skay Beilinson y la Negra Poli, irrumpió en la escena rockera.

El grupo hizo de la autogestión su bandera desde sus comienzos en los '70 y también supieron decir que no, una empresa nada sencilla. Las negativas, en especial en sus primeros tiempos, eran la de dar entrevistas a los medios masivos y, en particular, a la televisión.

image El Indio Solari, con Los Redondos.

En los '80, los Redondos aparecían en "Las Páginas de Gloria", la sección de rock de Gloria Guerrero en la revista Humor y algunas escasas publicaciones. De vez en cuando se los podía escuchar en el ciclo Piso 93, que conducía el fallecido Rafael Hernández en la trasnoche de la Rock & Pop.

Con su estrategia de no aparecer en las grandes luminarias rockeras, pasaron de pequeños pubs a llenar estadios y su público se hizo cada vez más masivo.

El público de la banda aumentaba en número y también crecía entre los fans cierto aire de futbolización, donde iba tomando importancia lo que ocurría debajo del escenario.

En ese clima, se llegó a pedir a gritos por la muerte de otros artistas. Desde la banda, se reprendió al público en contadas ocasiones por esa actitud poco feliz de las "bandas" que los seguían. Al margen de esto, Los Redondeas entregaron una serie de discos notables e insuperables. Los cinco primeros trabajos no tienen desperdicio alguno y se desprendieron de esos álbumes clásicos imperecederos.

El Indio, en otros tiempos. El Indio Solari, en otros tiempos.

Luego se aminaron a coquetear con otras sonoridades, sumando sonidos electrónicos y otros artificios al su estilo tradicionalmente rockero. El Indio siempre tuvo el perfil más alto, su rol de vocalista y de hábil declarante lo colocaron en ese lugar. Su gran socio creativo fue Skay, un enorme guitarrista y más silencioso que su compañero.

Carmen Castro, La Negra Poli, era la tercera posición. La pareja de Skay sabía cómo nadie manejar el negocio y que todo marche sobre ruedas.

A pesar de esta maquinaria perfecta, las diferencias en el seno de la banda llevaron a la separación en 2001 y desde entonces los fans alimentan la quimera del regreso del grupo.

El Indio Solari y su etapa solista

Luego llegó la etapa solista del Indio, marcada por la gran masividad de sus conciertos. Junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado editó cinco discos de estudio: "El tesoro de los inocentes" (2004), "Porco Rex" (2007), "El perfume de la tempestad" (2010), "Pajaritos, bravos muchachitos" (2013) y "El ruiseñor, el amor y la muerte" (2018).

Entre tanto, el Indio se recluyó en su casa de Parque Leloir, en Castelar, donde además tiene su estudio de grabación.

El 11 de marzo de 2017 en Olavarría fue la última vez que el Indio se presentó con su banda. En ese concierto hubo un par de muertos.

A raíz de un estado de salud delicado, en 2016 reveló que padece Mal de Parkinson, decidió alejarse de los escenarios; solo volvió en forma de holograma en recitales posteriores de su banda. También sigue editando nuevas canciones que muestra en las redes sociales, mientras su enfermedad no le da tregua.