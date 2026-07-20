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20 de julio de 2026
Policiales.

Canning: denunciaron a un hombre por violencia de género y hallaron cinco armas en un country

Un vecino de un barrio privado de Canning fue detenido tras una denuncia por presuntas agresiones. En el allanamiento secuestraron cinco armas y municiones de distintos calibres.

En el allanamiento en Canning secuestraron cinco armas y municiones de distintos calibres.

En el allanamiento en Canning secuestraron cinco armas y municiones de distintos calibres.

Un hombre de 34 años fue detenido en un barrio privado de Canning, en el partido de Presidente Perón, luego de ser denunciado por su pareja por presuntas agresiones físicas. Durante un allanamiento ordenado por la Justicia, la Policía secuestró cinco armas de fuego y una importante cantidad de municiones.

La Justicia investiga un caso de presunta violencia de género en Canning que derivó en el secuestro de un arsenal durante un procedimiento realizado en el barrio privado La Alameda, ubicado sobre la calle Cáceres, en el partido de Presidente Perón.

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La denuncia fue presentada por una mujer de 32 años en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Presidente Perón. De acuerdo con su relato, había sufrido agresiones físicas por parte de su pareja, de 34 años, y además advirtió que el hombre tenía armas de fuego en la vivienda.

Qué se secuestró en el country de Canning

En el allanamiento, secuestraron armas.

En el allanamiento, secuestraron armas.

A partir de esa presentación, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Presidente Perón ordenó un allanamiento de urgencia. Durante el operativo, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron cinco armas de fuego junto con una importante cantidad de municiones.

Entre los elementos incautados había tres pistolas de calibres .45, 9 milímetros y .380, además de dos escopetas calibres 12 y 870. También se encontraron municiones de distintos calibres, postas antitumulto y postas de guerra.

La causa fue caratulada como "lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego".

El hombre no registraba antecedentes penales ni impedimentos legales, mientras que las armas secuestradas no tenían pedidos de secuestro vigentes al verificarse sus numeraciones. La fiscalía dispuso que permanezca aprehendido hasta prestar declaración en la primera audiencia judicial.

Tags: Canning; Presidente Perón; violencia de género; allanamiento.

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