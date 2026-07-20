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20 de julio de 2026
Beneficios fiscales.

Avellaneda lanzó un plan para regularizar deudas de comercios, servicios e industrias

El Municipio de Avellaneda habilitó un plan de regularización de deudas con quita de intereses, descuentos en multas y facilidades de pago para distintos sectores.

Facilidades de pago para comercios e industrias en Avellaneda.

Facilidades de pago para comercios e industrias en Avellaneda.

El Municipio de Avellaneda puso en marcha un plan de regularización de deudas destinado a comercios, prestadores de servicios e industrias. La iniciativa ofrece beneficios para cancelar obligaciones tributarias y estará disponible por tiempo limitado para los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos.

Con el objetivo de facilitar la cancelación de obligaciones tributarias y brindar herramientas para acompañar la actividad económica del distrito, quienes deseen adherirse deberán realizar el trámite en la Dirección General Tributaria, ubicada en Güemes 835, planta baja, donde se gestionará la incorporación al régimen.

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Entre los beneficios previstos se encuentran 0% de interés de financiación, 100% de descuento en multas y una reducción de hasta el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios, según las condiciones establecidas para cada caso.

Requisitos para adherirse en Avellaneda

En el caso de los comercios y prestadores de servicios, podrán incluir las tasas municipales vencidas hasta la fecha de suscripción del convenio de adhesión. Para acceder al plan será necesario contar con la habilitación municipal y constituir un Domicilio Real Electrónico.

Por su parte, las industrias podrán regularizar las tasas vencidas con anterioridad al 30 de abril de 2026. Además del Domicilio Real Electrónico, deberán tener al día el Reempadronamiento Industrial.

Desde la comuna señalaron que la adhesión estará habilitada por un plazo determinado y remarcaron que la medida apunta a respaldar a los sectores productivos de Avellaneda, favoreciendo la continuidad de la actividad y la preservación del empleo local.

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