Lanús: la UNLa abre "Vacaciones con la Ciencia" con actividades gratuitas para toda la familia

Actividades por las vacaciones de invierno del 20 al 24 y del 27 al 31 en la Unla.

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) organizará una nueva edición de "Vacaciones con la Ciencia" del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio. La propuesta gratuita incluirá visitas guiadas, experiencias interactivas y actividades para niños, jóvenes y familias en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología.

La iniciativa se desarrollará en el predio ubicado en Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada , con visitas guiadas en cuatro turnos diarios: 9, 11, 14 y 16 horas.

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Para participar será necesario realizar una inscripción previa , disponible desde el 17 de julio a través del enlace difundido por la universidad y en la biografía de la cuenta de Instagram @abremateunla. La actividad es abierta a toda la comunidad y los organizadores también invitan a colaborar de manera voluntaria con alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores comunitarios. Además, el predio contará con estacionamiento gratuito.

El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología es uno de los principales espacios de divulgación científica del conurbano sur. Su sala reúne 63 módulos interactivos que permiten conocer distintos avances científicos y tecnológicos mediante experiencias participativas.

Entre las propuestas sobresale la Experiencia Holograma, desarrollada durante la pandemia, que permite a los visitantes convertirse en una imagen holográfica e interactuar en tiempo real.

También habrá recorridos temáticos dedicados a la luz y el sonido, la energía, las fuerzas y el movimiento, la electricidad y el magnetismo, además de un espacio orientado a la biología, donde los asistentes podrán experimentar conceptos relacionados con la física, el electromagnetismo, los sentidos humanos y el sistema nervioso.

Con esta iniciativa, la UNLa busca acercar el conocimiento científico a estudiantes, docentes y vecinos, ofreciendo una alternativa gratuita que combina aprendizaje, juego e innovación durante las vacaciones de invierno.