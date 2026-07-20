El lomense Facundo Medina, de buen Mundial, suena en un grande de Argentina

El Mundial 2026 llegó a su fin. La Selección Argentina fue subcampeona y en el proceso hasta la final frente a España, tuvo rendimientos individuales altos. Uno de los destacados fue el lomense Facundo Medina y sus actuaciones, principalmente en los dos primeros partidos, le abrieron las puertas al mercado de pases.

El “Negro”, como lo bautizó Lionel Messi en la Copa del Mundo, es pretendido por River Plate . El equipo de Eduardo Coudet viene de sufrir un duro golpe por Copa Argentina al quedar eliminado ante Aldosivi.

Pase récord. Facundo Medina sobre la asistencia a Messi: "Me dijeron que la tire ahí"

Tremendo fracaso puso a la dirigencia en alerta para las futuras contrataciones con vistas al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, donde en octavos de final espera por el ganador entre Independiente Santa Fe (Colombia) o Caracas (Venezuela).

Facundo Medina , que llegó a la Ligue 1 procedente de Talleres de Córdoba al Lens, tenía vínculo con Olympique de Marsella hasta el 30 de junio. El mismo caducó durante la contienda del Mundial 2026 , pero el club francés acaba de desembolsar 18 millones de euros para asegurarse al defensor hasta junio de 2030.

Nicolás Tagliafico y Facundo Medina se disputaron el lateral izquierdo.

Está claro que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo no cuenta con ese dinero. Ni siquiera obtuvo réditos de los jugadores que fueron marginados del plantel. Además, la decisión de Facundo Medina cuenta, difícilmente quiera salir del OM, donde cuenta con 26 presencias, 24 de ellas como titular.

Según el periodista Germán Balcarce, en Núñez tomaron la postura de buscar en este mercado de pases invernal un central zurdo y el deseo es repatriar al lomense, que también es lateral, aunque ahí Eduardo Coudet cuenta con Marcos Acuña.

Facundo Medina en el Mundial 2026

El oriundo de Villa Fiorito comenzó como titular frente a Argelia y Austria en la fase de grupo. Ante los africanos completó el partido y ante los europeos fue remplazado a los 82 minutos por Nicolás Tagliafico tras recibir una tarjeta amarilla.

En los 16avos de final, ante Cabo Verde, fue reemplazado a los 86 minutos por el exBanfield. Contra Egipto -octavos- entró en el adicional por Julián Álvarez; y en la final de este domingo con España sustituyó a los 70 minutos a Cristian Romero.

Hasta el momento, River sumó Nicolás Otamendi-, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Giovanni González y Lucas Beltrán. Si pretende a Facundo Medina, la CD deberá armar una ingeniería para sacarlo del fútbol francés.