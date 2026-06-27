El rol social de Los Gauchitos de Fiorito, el club donde jugó Facundo Medina en Lomas de Zamora.

En el corazón de Villa Fiorito , el Club Los Gauchitos sigue siendo un espacio de contención, encuentro y oportunidades para cientos de chicos y chicas. Allí dio sus primeros pasos Facundo Medina , hoy defensor de la Selección Argentina, pero también continúan formándose nuevas generaciones que encuentran en el club un lugar para crecer, aprender y soñar.

"Hoy es un club que está en movimiento continuamente", resume Gonzalo Leguizamón , secretario de la institución y amigo de la infancia del futbolista. Con apenas 27 años, Gonzalo pasó toda su vida en el club: primero como jugador, luego como colaborador y ahora como uno de los responsables de sostener un espacio que cumple un rol fundamental en el barrio. Actualmente, Los Gauchitos ofrece fútbol masculino y femenino, vóley, hockey, patín y la actividad de Beauty Flow, destinada a vecinos y vecinas de distintas edades. "Es lindo ver a muchas chicas jugando al fútbol. También ver a la gente mayor en movimiento, en actividad, participando de las actividades del club", destacó.

En el fútbol infantil participan alrededor de 105 chicos, quienes encontraron en la convocatoria de Facundo Medina al Mundial una motivación especial. "Cuando se enteraron se volvieron locos. Preguntaban qué botines usaba, qué camiseta tenía, cómo jugaba, si había entrenado acá. Ver hasta dónde llegó los motiva muchísimo", contó Leguizamón.

Pero el trabajo cotidiano va mucho más allá del deporte. El objetivo es que cada chico tenga un lugar donde pasar la tarde, compartir con amigos y desarrollar valores como el compañerismo, el esfuerzo y el compromiso. "Las puertas del club están abiertas para todos los chicos y chicas que se quieran sumar. Hoy en día le buscamos la comodidad, a pesar de todas las necesidades que tenemos de a poco nos vamos levantando, le vamos dando para adelante, cuesta, siempre buscando la manera" Cambiar una chapa, arreglar un baño, poner un tirante... todo lo hacemos pensando en ellos", explicó.

El dirigente conoce de primera mano las dificultades que atraviesan muchas familias del barrio. Por eso, cada mejora tiene un significado especial. "Yo pasé muchas necesidades acá adentro y sé lo que se siente tener, no tener. No quiero que los pibes de hoy vuelvan a pasar por lo mismo. Somos una generación que no tuvimos y hoy las cosas se puede corregir, se puede cambiar", afirmó.

Los Gauchitos de Fiorito 1 Gonzalo Leguizamón, secretario de la institución de Fiorito y amigo de la infancia de Medina.

El ejemplo de Facundo Medina que inspira a nuevas generaciones

La historia de Facundo Medina es, para el club, el ejemplo de que los sueños pueden cumplirse. Gonzalo recuerda aquellas tardes interminables jugando en los potreros de Fiorito, las bicicletas, las plazas y los partidos improvisados con cualquier pelota que apareciera. "Éramos chicos que jugábamos con lo que teníamos. A veces teníamos un par de botines, a veces no, venimos de una familia cartonera, si encontrábamos unos botines o unas zapatillas de nuestro talle, listo, jugábamos con lo que teníamos, no teníamos problema, lo que queríamos era jugar a la pelota", recordó.

También revive una anécdota que refleja el carácter competitivo del actual defensor de la Selección. "Era un zurdo tremendo y tenía una polenta, pero yo creo que por la vida que ya venimos de muy chico que nos tocó abrir los ojos a temprana edad, él ya iba a un paso o dos pasos más adelante que el resto, como muchos acá adentro", describió.

Los Gauchitos de Fiorito2 Los Gauchitos", un club emblemático de Fiorito

En una final de infantiles entre Los Gauchitos y 9 de Julio, ambos se enfrentaron como rivales. Antes de empezar el partido, Medina le estrechó la mano y le dijo: "Acá no somos amigos, acá somos rivales. Después, todo lo que quieras". Ese día, recuerda Gonzalo, Facundo convirtió la mayoría de los goles del partido.

Sin embargo, más allá del orgullo deportivo, el verdadero legado del futbolista es el impacto que genera entre los chicos que hoy ocupan el mismo lugar que él ocupó años atrás. "Que haya llegado hasta donde llegó revolucionó todo tanto Fiorito como Caraza. Así como antes se hablaba de Maradona, hoy los chicos hablan de Facu. Les demuestra que desde un club de barrio también se puede llegar a lo más alto".

Mientras la figura de Medina inspira, Los Gauchitos continúa escribiendo su propia historia todos los días. Con esfuerzo, trabajo voluntario y el compromiso de quienes crecieron entre sus paredes, el club sigue siendo mucho más que una cancha: es un espacio de inclusión, contención y esperanza para todo un barrio.