Lanzan cursos gratuitos en Lomas para mejorar las oportunidades laborales

Para promover la autonomía, el acceso al trabajo y el desarrollo de proyectos, en Lomas de Zamora darán nuevos cursos gratuitos a través del Municipio.

"Creemos en la formación como una herramienta fundamental para ampliar oportunidades, construir redes y acompañar proyectos de vida con más derechos e igualdad. En un contexto económico cada vez más difícil, fortalecer estos espacios también es apostar a la comunidad, al trabajo y a la construcción colectiva de herramientas para la vida cotidiana", destacaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades en relación a las capacitaciones de la Escuela de Oficios .

Salud. Más de 100 alumnos de un colegio de Lomas se capacitaron en RCP

El martes 7 de julio, de 9 a 11, se pondrá en marcha un curso de refrigeración el el CGM Centenario ubicado sobre la Avenida Martín Rodríguez 452. Mientras que el miércoles 8 de julio, de 15 a 17, comenzará un curso de economía para emprendedores en el CGM Temperley que está en la Avenida Eva Perón 1732.

Y a partir del viernes 17 de julio, de 14 a 16, habrá un cursos de pastas frescas en la UPA de Fiorito (Presidente Perón 4813). Para anotarse en cualquiera de las capacitaciones, las personas tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2405-0735.

Más de 2.600 mujeres y diversidades participaron de los cursos gratuitos que se realizaron durante el año pasado con opciones como reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras.

Más de 500 opciones para capacitarse en Lomas de Zamora

Con el objetivo de brindar herramientas de formación para los vecinos y mejorar el acceso al empleo, el Municipio creó la plataforma Aprender Lomas que tiene información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en 59 instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.