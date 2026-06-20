Los centros culturales de Lomas de Zamora renuevan su oferta de talleres gratuitos

Vecinos de todas las edades disfrutan de la recreación y el aprendizaje en los centros culturales de Lomas de Zamora . Desde el Municipio sumaron nuevos talleres gratuitos.

A lo largo de cada semana dan clases de múltiples disciplinas artísticas y encuentros pensados para que las personas hagan actividad física y cuiden su salud . En el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565) hay canto, danza clásica, folklore, guitarra, macramé, memoria, pintura en tela, rock, uso de celular, zumba, danza recreativa, dibujo, peluquería, tango, teatro, comedia musical, coro, pintura sobre madera y porcelana fría.

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"En tango arrancamos con pasos sencillos para ver cuál es el conocimiento porque es una danza difícil y hay que ir de a poco. También estoy a cargo de las clases de rock, que es un baile más social que se utiliza mucho en cumpleaños, casamientos y eventos así que la idea es darles herramientas a los alumnos para que sigan sumando conocimientos", contó Gastón Robledo, profesor que trabaja hace 9 años en El Ceibo.

En Banfield también funciona el Centro Cultural Darragueira, que está sobre la calle Darragueira 275 y actualmente ofrecen peluquería, uso de celular, textura y color, yoga, danzas urbanas, taller literario, tango, artes plásticas, comedia musical, guitarra, rock, gimnasia rítmica, pintura en tela y zumba.

Por su parte, el Club Cultural de Lomas de Zamora (Piaggio 653) tienen teatro, yoga, danza clásica, danza jazz, folklore, gimnasia para mayores y personas con discapacidad, peluquería, taller literario, zumba, arte en papel, expresión artística y memoria, gimnasia postural, guitarra, tango, artes y juegos, comedia musical, danzas árabes, percusión inclusiva, pintura en tela, pintura sobre madera y artes plásticas.

Mientras que en el Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) hay opciones como yoga, zumba, teatro, funcional, comedia musical, danza clásica, artes plásticas, danzas urbanas, canto grupal, circo, folklore, literatura, manualidades, peluquería, memoria, porcelana y arte, salsa y bachata, uso de celular, flauta traversa y clarinete, violín, orquesta sinfónica, percusión, guitarra y danza inclusiva.

talleres centros culturales3 Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.

Y los vecinos de Fiorito tienen su Centro Cultural en la calle Recondo 1466, donde hay clases de danzas urbanas, lenguaje musical, kids dance, percusión, pintura en madera, pintura en tela, streching, artes plásticas, guitarra, yoga, zumba, comedia musical, tango, danzas brasileras, folklore, peinados, violín, danza árabe, danza clásica, danzas folklóricas, lenguaje musical, cello y contrabajo, orquesta sinfónica, teatro, literatura y porcelana fría.

La novedad de este año es que las inscripciones son a través de la web del Municipio. Ahí van a encontrar todos los talleres que hay en cada centro cultural con los horarios y un formulario para completar con los datos personales.

Los talleres en los Puntos Jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 29 años. Dentro de la rama artística hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, arte sustentable, ensamble de música, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, canto e instrumento, danzas contemporáneas, escritura creativa y malabarismo.

Mientras que los interesados en hacer deportes pueden sumarse a los encuentros de taekwondo, voley mixto, kickboxing, futsal, fútbol femenino, básquet, boxeo recreativo y hockey femenino. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas de Zamora (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web oficial, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.