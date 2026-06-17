Con dos lomenses en el Mundial de Goalball, Los Topos lograron el mejor desempeño de su historia

La Selección Argentina masculina de goalball, Los Topos, alcanzó su mejor desempeño en la historia: finalizó con un destacado sexto puesto mundial en el IBSA Goalball World Championship 2026, que se lleva a cabo en Hangzhou, China. El equipo nacional se ubicó entre las grandes potencias de la disciplina.

Los lomenses Matías Britez y Gabriel Zacarías fueron protagonistas del equipo a lo largo del torneo. En el partido por el quinto puesto, la Selección cayó 3 a 1 ante Turquía y cerró su participación en el Mundial.

Los Topos dejaron todo en cada partido, representaron al país con orgullo y completaron un gran torneo que los ubica entre las seis mejores selecciones del mundo. Una actuación para destacar del equipo nacional, que volvió a demostrar su nivel en la máxima cita internacional. Argentina comenzó el encuentro con Matías Britez, Oscar Méndez y Matías Miranda.

Sobre el cierre de la primera mitad, Oscar Méndez marcó el único gol albiceleste para irse al descanso con la ilusión intacta. En el complemento continuaron en cancha los mismos jugadores y luego ingresaron Mario Velardez y Gabriel Zacarías para seguir peleando cada pelota hasta el final, pese al resultado adverso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2067228267556294698&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina masculina de goalball, Los Topos, quedó sexta en el Mundial de Goalball que se jugó en China.



Los lomenses Matías Britez y Gabriel Zacarías fueron protagonistas. pic.twitter.com/svOPGENdJb — Diario La Unión (@LaUnionDiario) June 17, 2026

Previamente, Los Topos habían derrotado a Estados Unidos por 7 a 6 en un partidazo correspondiente a la reclasificación por los puestos 5° al 8°. La victoria tuvo un valor enorme, ya que fue la segunda vez en la historia que Argentina logró vencer a Estados Unidos, una de las máximas potencias mundiales del goalball.

David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) destacó el desempeño histórico de Los Topos: “En un contexto muy complejo para el deporte actual, el desempeño de Los Topos es histórico y nos llena de orgullo. Representa el esfuerzo de todos los atletas con discapacidad del país y su capacidad competitiva para destacarse”.

¿Qué es el Goalball?

Es una disciplina deportiva creada específicamente para personas ciegas o con baja visión. Consiste en un partido donde se enfrentan dos equipos de tres jugadores cada uno. La cancha tiene 18 metros de largo por 9 metros de ancho y el arco ocupa todo el ancho de la línea de fondo (9 metros). Los jugadores lanzan con la mano una pelota de 1,250 kg que contiene cascabeles en su interior para que pueda ser detectada por el oído. El silencio absoluto del público es fundamental para que los atletas puedan seguir la trayectoria del balón.