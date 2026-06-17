El partido soñado de Lionel Messi: llegó al récord de Klose y anotó su primer hat-trick en Mundiales

Lionel Messi fue la figura en el triunfo de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 . Con sus tres goles, el rosarino acomodó un trámite que pitaba complicado y tuvo una noche soñada en su encuentro número 200 con la Albiceleste, en el que llegó a los 16 goles en Mundiales e igualó el récord de Miroslav Klose .

El rosarino se lució en el Kansas Stadium y demostró, otra vez, que está más vigente que nunca. "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo", remarcó luego del encuentro ante Argelia, en el que fue premiado como el jugador del partido.

Arrancó con todo. Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

En esa línea, sobre lo que esta viviendo en su sexta Copa del Mundo , agregó: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho".

Por otra parte, el atacante de la Selección Argentina comentó que vivió "días complicados" en la previa al encuentro de esta noche y fue por ese motivo que, tras el primer gol, se le escaparon algunas lágrimas en el festejo. "La emoción fue por ese motivo. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación por el acompañamiento", señaló.

messi-partido Lionel Messi fue una pesadilla para los argelinos.

Por último, Messi analizó el debut mundialista ante Argelia y celebró haberlo sacado adelante con autoridad, ya que consideró que "siempre son complicados" los estrenos en las Copas del Mundo. "Los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada, éste es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas", concluyó.

Lionel Messi y su partido 200 con la Selección Argentina

En el triunfo ante Argelia, Messi tuvo un partido especial. No sólo porque anotó los tres goles que le permitieron a la Albiceleste sumar su primer triunfo en el Mundial, sino porque además alcanzó la marca de los 200 encuentros oficiales con la Celeste y Blanca, prolongado así su legado, con 120 goles y 61 asistencias.

Y en este partido especial, además, alcanzó el récord de Klose como el máximo anotador en los Mundiales. Los tres goles convertidos le permitieron llegar a los 16 tantos, superando así a Ronaldo y quedando en lo más alto de esta tabla histórica.