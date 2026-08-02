A qué se dedica Paula, la hermana mayor de Antonela Roccuzzo

Paula Roccuzzo es la hermana mayor de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, tiene hoy 39 años y cultiva un bajo perfil y tiene diversas actividades profesionales y comerciales encarados en forma personal y dentro de su propia familia.

Está casada con Lisandro Debernardi y es mamá de dos hijos pequeños, Felipe y Simón. Antes de convertirse en madre por primera vez, había desarrollado una carrera vinculada al ámbito jurídico, a partir de su formación universitaria como abogada.

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La maternidad significó para Paula Roccuzzo un punto de inflexión y también el comienzo de una búsqueda personal que la llevó a replantearse muchas de sus convicciones.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada explicó que fue su mamá quien le sugirió acercarse al método Montessori como una alternativa para acompañar la educación de su hijo mayor, Felipe.

La hermana de Antonela Roccuzzo, en familia.

Lo que inicialmente comenzó como una manera de encontrar nuevas herramientas para acompañar su crecimiento se transformó rápidamente en un proceso de aprendizaje, observación y transformación personal.

Con el tiempo, encontró en el método Montessori una vocación que le permitió unir su experiencia como madre con su interés por la educación y el desarrollo infantil.

Junto a su hermana Antonela Roccuzzo, Paula también incursionó en el mundo empresarial con Enfants, una propuesta de moda infantil pensada para acompañar a los chicos desde sus primeros meses de vida hasta los 12 años.

Además de la venta de indumentaria y sus dos sucursales en Adrogué y Pinamar, el emprendimiento cuenta con un taller textil que amplía su propuesta y trabaja en proyectos para establecimientos educativos, clubes, empresas y otras marcas.

En paralelo a sus proyectos vinculados con la educación y la moda infantil, emprendedora de 39 años también forma parte de la estructura de Único, el emprendimiento comercial de la familia Roccuzzo.