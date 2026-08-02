Así fue la reservada relación entre Andrea Taboada y Lito Vitale

La periodista Andrea Taboada reveló hace unos años y por primera vez púbicamente que tiempo atrás fue pareja de Lito Vitale , el reconocido músico argentino. El romance se mantuvo oculto por muchos años y muy pocos sabían de esta relación.

"No lo contaba porque él está en pareja, pero quedamos amigos y hablamos de vez en cuando", contó la periodista en su momento a Ángel de Brito en LAM.

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Con un poco de timidez, Andrea Taboada contó en vivo: "Lito es un diez en todos los sentidos. Por eso seguimos siendo amigos. Me dedicó temas".

"¿Por qué terminó la relación?", quiso saber Ángel de Brito. "Se diluyó. No pasó nada en especial. En ese momento no teníamos nada claro y a veces pasan cosas aleatorias a la relación que no tienen que ver con el vínculo".

Andrea Taboada habló de todo.

Un romance que nació en un cumpleaños

Luego de contar algunos detalles, Andrea Taboada comentó que se conocieron mientras le hacía notas, pero que fue en una salida en común cuando comenzó el romance.

"Le hice muchas entrevistas, pero la relación empezó después de una fiesta de cumpleaños, que me llevó a mi casa y me invitó a cenar al otro día", recordó la panelista.

Karina Iavícoli, testigo de ese amor, agregó más datos: "Durante un tiempo viví en la casa de Andrea porque se rompió un caño de gas en la mía y fue en esa época. Me acuerdo que cuando Lito iba a visitarla, yo salía durante unas cuantas horas para dejarlos solos. Él estaba enloquecido con ella". "Y yo con él", aclaró Andrea Taboada.