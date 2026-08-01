Qué resolvió la Justicia sobre el caso de Hernán Ontivero de Gran Hermano

La Justicia de la provincia de Córdoba emitió un fallo favorable para Hernán Ontivero, también conocido como el “Negro Onty" tras su breve paso por la casa de Gran Hermano, tras el fuerte escándalo mediático que vivió con su expareja.

Luego de determinar que las acusaciones que Tania Elizabeth Aguilera difundió públicamente afectaron su honor y su salud emocional, la Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto confirmó que la mujer deberá abonarle 1.828.000 pesos, además de los intereses que correspondan, en concepto de indemnización.

Hernán Ontivero de Gran Hermano admitió que fue un "gigoló" para sobrevivir

Todo empezó cuando Hernán Ontivero ingresó a Gran Hermano, ya que su ex pareja aseguró que la había abandonado mientras estaba embarazada en su cuenta de X.

Al salir del reality de Telefe , el joven cordobés se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo que esperaba la mujer no era suyo.

Hernán Ontivero, en sus días en Gran Hermano.

El mensaje de Hernán Ontivero

Luego del fallo, Hernán Ontivero expresó en sus redes sociales y sostuvo sus sensaciones de lo ocurrido. “Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres años ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable” dijo y sumó: “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”.

“Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, continuó

“Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo”, cerró el ex Gran Hermano.