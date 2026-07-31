viernes 31 de julio de 2026
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31 de julio de 2026
¡Qué bochorno!

Juliana Díaz y Yipio casi terminan en escupitajos y piñas en Gran Hermano

Juliana Díaz venía de un duro cruce con Emmanuel Vich y ahora se trenzo con Yipio en un nuevo escándalo en Gran Hermano.

Yipio y Juliana Díaz, en plena pelea.&nbsp;

Yipio y Juliana Díaz, en plena pelea. 

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue sin paz y en medio de una actividad Yisela “Yipio” Pintos se trenzó en una agresiva discusión a los gritos con Juliana Díaz. Todo fue escalando y casi terminan a piñas y escupitajos.

Juliana Díaz se puso cara a cara con Yipio al igual que lo hizo días atrás con Emmanuel Vich. Todo indicaba que nuevamente parecía que el cruce iba a terminar con las dos protagonistas yéndose a las manos en el reality de Telefe.

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“Así como te burlás de la gente, se burlan de vos, vos sos la tonta”, le dijo Yipio a Juliana Díaz, que le contestó “¿quién te creés que sos? Andá al canal Volver”, en medio de otros gritos de las dos partes.

Juliana Díaz y Yipio, cara a cara

Los intercambios fueron tan cara a cara que Yipio acusó a Juliana Díaz de dejarle “saliva en la cara”, motivo por el cual la invitó a “escupirla” si es que tenía ganas de hacerlo.

El escándalo entre las dos jugadores llegó a su fin cuando Sol Abraham tomó la palabra y contó entre lágrimas el vínculo que supo formar con Jennifer “Pincoya” Torres.

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