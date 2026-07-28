Juliana Díaz y Emmanuel Vich casi terminan a las piñas en Gran Hermano

Desde que ingresaron de visita participantes de otras ediciones de Gran Hermano se pudo ver la proximidad entre Matías Hanssen y Juliana Díaz, pero el jugador también coqueteó y bromeó con Emmanuel Vich . Esta situación terminó de la peor manera y en un escándalo.

Ante esto, en la actividad dentro de la casa, uno de los temas de debate fueron los “celos de Emma por la relación entre Tini y Hanssen”, lo que terminó con un fuerte cara a cara entre los exparticipantes en el reality de Telefe.

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En un primer momento, Emmanuel Vich negó que fuese cierto, pero sus compañeros del certamen afirmaron que sí se siente atraído de Matías Hanssen.

“A mí me lo dijo Tini hoy, que Emma estaba celoso y no le gustaba que se besuquee y se abrace con Hanssen”, comentó Yipio y Emmanuel Vich disparó: “¿Ves que estás desparramando información? ¿Por qué decís eso?”.

Entonces Juliana Díaz explicó: “Es verdad lo que dijo Yipio, le dije que Emma vino y me dijo que no le gustaba que esté cerca de Hanssen”.

“Ahora sí lo voy a exponer, me cansé de la pelotudez, de la metida y del juego sucio. Yo a Gran Hermano no vine a jugar y no vine a mezclar el juego de ninguno de ustedes, me voy de acá orgulloso de no haber ensuciado el juego de ninguno de los participantes que están acá hace 5 meses, como muchos lo hicieron”, sentenció Emmanuel Vich.

Juliana Díaz estalló contra Emmanuel Vich

Cuando Gran Hermano le dio la oportunidad a Juliana Díaz de responder y terminó gritando. Su compañero la encaró: “Bancatela, ¿por qué no me decís las cosas en la cara? No me lo decís, lo desparramas en cada uno de los participantes. Sos una fantasma, ridícula”.

Escándalo en Gran Hermano con Juliana Diaz y Emmanuel Vich.

A lo que Juliana Díaz lo tildó de “falso, careta de mier*” y afirmó de que “tiene cosas sobre él que no puede decir”. La discusión creció tanto que los compañeros tuvieron que separarlos, porque parecía que casi se iban a las manos.

En ese momento, Juliana Díaz le habló a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada y les dijo: “Hay muchas personas acá, que este careta de mier* vino supuestamente a sacarles la careta y están todos confiando en él. Sos un careta de mier* porque viniste y estás haciendo todo lo contrario”.