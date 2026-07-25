Por qué estalló la guerra entre Ángel de Brito, Gran Hermano y Telefe

El conductor Ángel De Brito se despachó contra Telefe.

Ángel de Brito reveló por qué los exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada ya no van de invitados a LAM, en América TV, como sucedía en otras ediciones del reality hasta hace poco tiempo, y fue lapidario con las autoridades de Telefe.

Todo surgió cuando el conductor del ciclo de espectáculos abrió la clásica caja de preguntas en sus historias de Instagram. Un seguidor quiso saber por qué el ciclo de América TV ya no recibía a los eliminados del reality de Telefe, una práctica que era habitual mientras el programa estaba al aire.

El posteo de Ángel de Brito. Ángel de Brito contra Telefe Fue entonces que Ángel de Brito apuntó directamente contra el canal de las pelotas. “Porque Telefe lo manejó pésimo. Me dio los embolantes y se guardó los que tenían quilombo”, respondió. Lejos de quedarse ahí, el periodista redobló la apuesta con una frase que no pasó inadvertida: “LAM no los necesita”.

Gran Hermano se mantiene como el programa más visto de la televisión argentina, a pesar de ir perder interés con el paso del tiempo. Mientras que LAM continúa liderando entre los ciclos de espectáculos y suele marcar agenda con sus primicias y entrevistas exclusivas.

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