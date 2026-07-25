sábado 25 de julio de 2026
Escribinos
25 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Por qué estalló la guerra entre Ángel de Brito, Gran Hermano y Telefe

Ángel de Brito confirmó por qué los exparticipantes Gran Hermano dejaron de ir a LAM y no tuvo piedad con las autoridades de Telefe.

El conductor Ángel De Brito se despachó contra Telefe.&nbsp;

El conductor Ángel De Brito se despachó contra Telefe. 

Todo surgió cuando el conductor del ciclo de espectáculos abrió la clásica caja de preguntas en sus historias de Instagram. Un seguidor quiso saber por qué el ciclo de América TV ya no recibía a los eliminados del reality de Telefe, una práctica que era habitual mientras el programa estaba al aire.

Lee además
Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.
Se pudrió todo.

De Brito destrozó a Migue Granados: "Nico Occhiato le saca una galaxia"
Jorge Messi y su esposa Celia. 
Buena onda.

Jorge Messi rompió el silencio con Ángel de Brito: "Qué quilombo que armé"
El posteo de Ángel de Brito.

El posteo de Ángel de Brito.

Ángel de Brito contra Telefe

Fue entonces que Ángel de Brito apuntó directamente contra el canal de las pelotas. “Porque Telefe lo manejó pésimo. Me dio los embolantes y se guardó los que tenían quilombo”, respondió. Lejos de quedarse ahí, el periodista redobló la apuesta con una frase que no pasó inadvertida: “LAM no los necesita”.

Gran Hermano se mantiene como el programa más visto de la televisión argentina, a pesar de ir perder interés con el paso del tiempo. Mientras que LAM continúa liderando entre los ciclos de espectáculos y suele marcar agenda con sus primicias y entrevistas exclusivas.

Temas
Seguí leyendo

De Brito destrozó a Migue Granados: "Nico Occhiato le saca una galaxia"

Jorge Messi rompió el silencio con Ángel de Brito: "Qué quilombo que armé"

Por qué esta todo mal entre Ángel de Brito y Juana Viale

Trueno, uno de primeros artistas en los Billboard Latinos 2026

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Marcelo Tinelli y Mónica Farro. 
Vintage.

Salió a la luz qué pasó realmente entre Mónica Farro y Marcelo Tinelli

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gustavo Álvarez encontró club tras su salida de San Lorenzo.
Un gran desafío.

Con la Libertadores en la mira, Álvarez asume en un grande de Sudamérica