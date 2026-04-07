Ángel de Brito destrozó a Migue Granados: "Nico Occhiato le saca una galaxia"

Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.
Luego que Migue Granados se negara a darle una nota a Infama, Noelia Santone le reveló a Ángel de Brito en Infama que él justificó su decisión diciendo que el conductor de LAM era la cara de América TV. Al escuchar eso, lo fulminó y lo comparó con Nico Occhiato.
“Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”, dijo en Infama, sin vueltas, Ángel de Brito contra Migue Granados.
El conductor de LAM también fue contra la actitud de Migue Granados: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.
Ángel de Brito comparó a Migue Granados con Nico Occhiato
Ángel de Brito también se refirió a la rivalidad entre plataformas Olga yLuzu TV: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.
Luego comparó directamente a Migue Granados con Nico Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”.
Y cerró la entrevista con unas picantes palabras: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.