Ángel de Brito destrozó a Migue Granados: "Nico Occhiato le saca una galaxia"

Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.

Luego que Migue Granados se negara a darle una nota a Infama, Noelia Santone le reveló a Ángel de Brito en Infama que él justificó su decisión diciendo que el conductor de LAM era la cara de América TV. Al escuchar eso, lo fulminó y lo comparó con Nico Occhiato.

“Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”, dijo en Infama, sin vueltas, Ángel de Brito contra Migue Granados.

Embed Y siguió con sus palabras contra el conductor de Olga: “Yo hago un programa en América nada más, qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos, es como que yo lo haga cargo de las boludeces que dicen otros”.

El conductor de LAM también fue contra la actitud de Migue Granados: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.

image Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato. Ángel de Brito comparó a Migue Granados con Nico Occhiato Ángel de Brito también se refirió a la rivalidad entre plataformas Olga y Luzu TV: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”. Luego comparó directamente a Migue Granados con Nico Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró la entrevista con unas picantes palabras: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

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