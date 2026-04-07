martes 07 de abril de 2026
Escribinos
7 de abril de 2026
Se pudrió todo.

Ángel de Brito destrozó a Migue Granados: "Nico Occhiato le saca una galaxia"

Ángel de Brito fue lapidario con Migue Granados, al tildaron de “llorón” y por su falta de “calle”, y luego se animó a compararlo con Nico Occhiato.

Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.
Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.

Luego que Migue Granados se negara a darle una nota a Infama, Noelia Santone le reveló a Ángel de Brito en Infama que él justificó su decisión diciendo que el conductor de LAM era la cara de América TV. Al escuchar eso, lo fulminó y lo comparó con Nico Occhiato.

“Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”, dijo en Infama, sin vueltas, Ángel de Brito contra Migue Granados.

Lee además
Nico Occhiato en Luzu TV. 
Para agendar.

Luzu TV lanza su programación 2026: qué figuras se sumaron

Olga lanzó su programación. 
No paran.

Olga presentó su nueva programación con shows en vivo

El conductor de LAM también fue contra la actitud de Migue Granados: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.

image
Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.

Ángel de Brito se metió en la interna de Migue Granados y Nico Occhiato.

Ángel de Brito comparó a Migue Granados con Nico Occhiato

Ángel de Brito también se refirió a la rivalidad entre plataformas Olga y Luzu TV: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.

Luego comparó directamente a Migue Granados con Nico Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”.

Y cerró la entrevista con unas picantes palabras: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

Temas
Seguí leyendo

Luzu TV lanza su programación 2026: qué figuras se sumaron

Olga presentó su nueva programación con shows en vivo

El verdadero motivo por el que se distanciaron De Brito y Taboada

Se confirmó que pasará con Andrea del Boca en GH tras su terrible caída

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Gera, condecorado por su labor por Malvinas. 
Orgullo local.

El Gera fue condecorado por su actividad "Malvinizadora"

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca, en un mal momento.  video
Expectativa.

Se confirmó que pasará con Andrea del Boca en GH tras su terrible caída