domingo 22 de marzo de 2026
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22 de marzo de 2026
¿Qué onda?

El verdadero motivo por el que se distanciaron Ángel de Brito y Andrea Taboada

Ángel de Brito y Andrea Taboada fueron muy amigos durante casi dos décadas y todo cambió luego de la salida de la periodista de LAM.

Andrea Taboada y Ángel de Brito.&nbsp;

Andrea Taboada y Ángel de Brito. 

Ángel de Brito y Andrea Taboada fueron grandes amigos y la relación entre ambos comenzó a quebrarse luego de la partida de la periodista del panel de LAM, donde estuvo varias temporadas, mientras que ella sigue dolida con el conductor desde entonces.

En una entrevista con Luis Ventura, al conductor de LAM le preguntaron por la salida de Andrea Taboada de su programa, y fue contundente al referirse al tema.

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“Con Andrea tuve un vínculo de 15, 18 años, no me acuerdo bien los números. Fuimos muy amigos. Después dejamos de ser amigos, pero seguimos trabajando juntos”, comenzó diciendo Ángel de Brito en Secretos Verdaderos.

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Andrea Taboada y Ángel de Brito.

Andrea Taboada y Ángel de Brito.

Ángel de Brito y su distanciamiento con Andrea Taboada

Luego, sin revelar en detalle qué fue lo que provocó el distanciamiento, agregó: “Trabajó 10 años en un programa y 8 en el otro. En un momento se terminó. Lo hablé durante un año. Ella lo sabe, lo podría contar también”.

Ángel de Brito también aclaró que, de su lado, no guarda rencor: “No tengo enojo con ella. Andrea quedó dolida cuando salió de LAM”.

“Yo volvería a trabajar con ella, si se da la chance, si ella quiere. De hecho la he invitado al programa, pero por ahora sigue enojada”, cerró Ángel de Brito.

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