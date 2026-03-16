martes 17 de marzo de 2026
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16 de marzo de 2026
Fuerte.

El revelador dato sobre la ex Gran Hermano Luciana Martínez

Luciana Martínez, ex Gran Hermano 2025, fue detenida por un robo bajo la modalidad de "viuda negra" y se conocieron otros detalles sobre la joven.

Luciana Martínez de Gran Hermano 2025.&nbsp;

Luciana Martínez de Gran Hermano 2025. 

La exparticipante de Gran Hermano 2025 Luciana Martínez fue detenida e imputada este domingo por un robo bajo la modalidad de "viuda negra" y también quedó implicado su representante, Cristian Wagner. La víctima del hecho es un turista norteamericano de 40 años.

Mientras que el abogado Carlos Telleldín, representante legal de Luciana Martínez, aseguró que los hechos ocurrieron en un contexto completamente distinto al que trascendió en un primer momento.

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Según explicó, la situación se habría originado tras un intento de pedir explicaciones a un hombre que, de acuerdo con el relato de la mujer, la habría abusado sexualmente.

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Ángel de Brito dio información de Luciana Martínez de Gran Hermano 2025.

Ángel de Brito dio información de Luciana Martínez de Gran Hermano 2025.

Un fuerte dato sobre Luciana Martínez

En este contexto de versiones cruzadas, Ángel de Brito usó sus redes sociales para aportar un dato relevante a este caso que, de comprobarse, podría complicar mucho a Luciana Martinez. "No fue el único ilícito. Luciana GH había robado a otros hombres", escribió el periodista, generando un enorme revuelo.

Según la información que trascendió hasta el momento, durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un bolso de cuero negro con varias pertenencias de la víctima como ropa, un reloj Cartier y dos tarjetas de crédito.

La causa, que inicialmente tomó estado público bajo la carátula de robo, tras el hallazgo del faltante de un pasaporte y un reloj por parte de la víctima, se encuentra ahora en una etapa de revisión profunda.

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