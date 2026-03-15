La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por "viuda negra"
Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, fue detenida durante la noche del sábado e imputada luego por robo bajo la modalidad de "viuda negra".
Compartí esta nota:
La ex Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada por "viuda negra".
La ex participante deGran Hermano Luciana Martínez fue detenida e imputada en las últimas horas por robo bajo la modalidad de "viuda negra". También quedó implicada un hombre que sería su represenante. La víctima es un turista norteamericano de 40 años.
La noticia la dio a conocer Fernanda Iglesias en su cuenta de Instagram. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, posteó la periodista.
Según la denuncia, el hombre estadounidense conoció a Luciana Martínez y a su acompañante en un salida nocturna por el barrio porteño de Palermo. Cerca de las 6 de la mañana, los tres se dirigieron al hotel donde se hospedaba el turista. Allí tomaron bebidas alcoholicas, hasta que la víctima se quedó dormida.
De acuerdo a los detalles policiales, Luciana Martínez y su compañero se quedaron, entre otros objetos, con el pasaporte y un reloj digital. En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 24, a cargo de Alfredo Godoy.