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30 de abril de 2026
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Lali Espósito puede romper el récord de Mercedes Sosa en los Premios Gardel

Lali Espósito y Merdeces Sosa tienen 13 Premios Gardel cada una y ahora la banfileña compite ahora en varias ternas en la nueva entrega.

Lali Espósito y Mercedes Sosa.&nbsp;

Lali Espósito y Mercedes Sosa. 

La Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF) anunció todas las nominaciones de los Premios Gardel a la música 2026. La artista banfileña Lali Espósito, Cazzu, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi pelean por la preciada estatuilla de Álbum del año.

Lali Espósito había arrasado en los Premios Gardel 2025, consolidándose como la artista femenina más premiada de la edición al ganar tres estatuillas con su tema "Fanático": Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Videoclip Corto. Con estos logros, alcanzó un total de 13 galardones, igualando el histórico récord de Mercedes Sosa.

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Cuándo se entregan los Premios Gardel

La ceremonia se realizará el martes 26 de mayo, mientras que en los próximos días se darán a conocer el lugar, los artistas que participarán de la gala, los conductores y la señal de transmisión.

Las nominaciones abarcan 53 categorías y fueron anunciadas a través de las redes sociales oficiales del premio, donde cada terna se presentó mediante videos publicados en Instagram y YouTube.

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Por Álbum del año compiten Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vengas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).

En Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.

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