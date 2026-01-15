jueves 15 de enero de 2026
Qué dijo Lali Espósito tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito se refirió por primera vez a su anuncio de casamiento con el periodista Pedro Rosemblat, que ambos realizaron en las redes sociales.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito.&nbsp;

En su cuenta de la red social X, Lali Espósito respondió "same", que en español significa "igual" o "mismo", a una publicación del usuario @carrascoidex, quien había expuesto su asombro por la boda: "La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. NO ENTIENDO NADA".

Como era de prever, los seguidores en las rede sociales de la actriz y cantante celebraron este picante ocurrencia en las redes sociales.

Lali Espósito le puso picante al anuncio de casamiento con Pedro Rosemblat.

Cómo fue el anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están en el centro de la escena desde hace tiempo por su vínculo sentimental, el cual sellarán prontamente con el casamiento. Su historia de amor, a diferencia de otras parejas mediáticas, fue construida de a poco, paso a paso, hasta que se hizo pública en febrero de 2024.

“Nos casamos”, escribieron ambos en el posteo de Instagram y que eligieron musicalizar con “Necesito tu amor”, un clásico de Charly García.

Al parecer, la propuesta llegó recientemente durante los días de descanso que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se tomaron en las playas de Brasil.

En las imágenes, además del precioso anillo que la diva pop recibió, también se pueden apreciar algunas fotos inéditas de lo que habría sido el pedido de casamiento, en una íntima noche de playa y vino.

