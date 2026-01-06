Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil

Lali Espósito eligió las playas de Brasil para tomarse unas vacaciones luego de sus maratónicos shows junto a Pedro Rosemblat en el inicio de este 2026. La artista banfileña combinó la moda, con las amistades y el amor en este viaje.

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando en sus días de descanso, fuera de los escenarios y de los sets de filmación.

Sin vueltas. La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

Allí, Lali Espósito no dudó en fotografiarse a las orillas del mar con una microbikini de animal print con bordes rojos, unos anteojos de sol negros y un sombrero.

Además, se robó todas las miradas con diferentes looks playeros que ya se perfilan como favoritos de la temporada: una microbikini rosa o una blanca con puntos negros y bordes rosas.

image Lali Espósito, en la playa.

Además, la cantante compartió unas románticas fotos con su pareja, Pedro Rosemblat, y con sus amigas. También, dejó ver cómo se divirtió viendo delfines en los paseos en barco, bebiendo con sus amistades y leyendo libros.

De esta forma, Lali disfruta de unos días de descanso para celebrar su presente y recargar energías para este 2026. En este contexto, ya tiene dos shows en River para el 6 y 7 de junio.