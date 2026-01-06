martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil

Lali Espósito compartió en sus redes sociales una serie de imágenes disfrutando de sus días libres en las playas de Brasil junto a Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en Brasil.&nbsp;

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando en sus días de descanso, fuera de los escenarios y de los sets de filmación.

La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

Lali sumó otro River: cuándo es y cómo sacar las entradas
Lali Espósito, en las playas de Brasil.

Allí, Lali Espósito no dudó en fotografiarse a las orillas del mar con una microbikini de animal print con bordes rojos, unos anteojos de sol negros y un sombrero.

Lali Espósito, de vacaciones en Brasil

Además, se robó todas las miradas con diferentes looks playeros que ya se perfilan como favoritos de la temporada: una microbikini rosa o una blanca con puntos negros y bordes rosas.

Lali Espósito, en la playa.

Además, la cantante compartió unas románticas fotos con su pareja, Pedro Rosemblat, y con sus amigas. También, dejó ver cómo se divirtió viendo delfines en los paseos en barco, bebiendo con sus amistades y leyendo libros.

De esta forma, Lali disfruta de unos días de descanso para celebrar su presente y recargar energías para este 2026. En este contexto, ya tiene dos shows en River para el 6 y 7 de junio.

