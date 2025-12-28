domingo 28 de diciembre de 2025
Lali Espósito sumó otro River: cuándo es y cómo sacar las entradas

Luego de agotar en tiempo récord su primer River, Lali Espósito anunció que se viene una fecha en el Monumental según lo anunció en sus redes sociales.

Lali Espósito, no para.

Luego agotar en tiempo récord su primer River, Lali Espósito confirmó una segunda fecha en el Monumental para el próximo 7 de junio. La noticia fue confirmada este viernes por la artista banfileña, luego de que los tickets para su show del 6 de junio se terminaran en apenas dos horas.

“¡No puede ser!!! ¡Agotaron un River en 2 horas y media! Tenemos segunda fecha!!! Vamos por el pogo más grande de todos", escribió Lali Espósito desde su cuenta de X.

Lali Espósito no para.
Sin vueltas.

La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.
Preocupación.

Por qué Tini Stoessel pasó por el quirófano tras su show con Miranda!
image
Lali Espósito anunció otro River.

Mientras que las entradas para la nueva función de la artista banfileña en River ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AllAccess.

“Como si el sueño de hacer un estadio River no fuera suficiente... vamos por un segundo!!! Todo de ustedes! Que ganas que tenemos de atender al demonio ehhhh! Gracias infinitas por esta fantasía total! YA A LA VENTA NUEVA FECHA!!! 07.06.26 !! Ahí nos vemos!!!", escribió luego en Instagram para anunciar su segunda fecha en River.

Lali Espósito no para, y va de Vélez a River

La artista, apasionada hincha de River Plate, tenía una meta que cumplir luego de cinco shows en el estadio de Vélez totalmente colmados, con un despliegue y una adrenalina únicos. Con invitados como Moria Casán, Dillon, Miranda!, Sandra Mihanovich, Joaquín Levinton y Taichu.

Además, viene de lanzar su primer documental en Netflix y sigue preparando lo que vendrá en 2026. En estas fechas presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

