Lali Espósito confirmó su show en River: cuándo se venden las entradas

Luego de colmar cinco Vélez y de realizar una extensa gira por gran parte de la Argentina y el exterior, Lali Espósito anunció que se presentará en el estadio de River Plate el 6 de junio de 2026. Esta confirmación llega luego de varios indicios que fue dando la artista banfileña.

La venta de entradas comenzará el viernes 26 de diciembre a las 11 de la mañana, a través del sitio oficial www.allaccess.com.ar . Según se informó oficialmente, habrá una instancia de preventa y, una vez agotada, se habilitará la venta general para el público.

La artista, apasionada hincha de River Plate, tenía una meta que cumplir luego de cinco shows en el estadio de Vélez totalmente colmados, con un despliegue y una adrenalina únicos. Con invitados como Moria Casán, Dillon, Miranda!, Sandra Mihanovich, Joaquín Levinton y Taichu.

El show, titulado en línea con su último proyecto artístico como “Lali atiende al demonio en River”, promete ser una puesta de gran escala en el estadio más grande del país.

El anuncio fue acompañado por un mensaje de la propia artista en redes sociales, donde celebró el camino recorrido y convocó a su público a acompañarla en este nuevo desafío, al que definió como un sueño compartido.

A través de su cuenta de Instagram, la artista celebró el anuncio con un mensaje dirigido a su público, en el que recordó que tras haber llenado cinco veces el estadio de Vélez en un mismo año, ahora van juntos por “el sueño del Monumental”.

En ese sentido, anticipó que “la fiesta del pop se apodera de River” y convocó a sus seguidores a prepararse para “atender al demonio”, al tiempo que confirmó que las entradas saldrán a la venta este viernes 26, cerrando el posteo con un guiño cómplice a sus fans, a quienes llamó “endemoniados”.