24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025
Lali Espósito confirmó su show en River: cuándo se venden las entradas

Lali Espósito confirmó en Instagram que tocará en River el 6 de junio de 2026, luego de colmar cinco shows en Vélez y de terminar una gira exitosa.

La venta de entradas comenzará el viernes 26 de diciembre a las 11 de la mañana, a través del sitio oficial www.allaccess.com.ar. Según se informó oficialmente, habrá una instancia de preventa y, una vez agotada, se habilitará la venta general para el público.

Lali Espósito hizo un dúo Sandra Mihanovich. 
Lali Espósito cantó con Sandra Mihanovich y anticipó un show en River
Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito.
Cómo fue el encuentro de Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali

La artista, apasionada hincha de River Plate, tenía una meta que cumplir luego de cinco shows en el estadio de Vélez totalmente colmados, con un despliegue y una adrenalina únicos. Con invitados como Moria Casán, Dillon, Miranda!, Sandra Mihanovich, Joaquín Levinton y Taichu.

Lali Espósito y el sueño de llegar a River

El show, titulado en línea con su último proyecto artístico como “Lali atiende al demonio en River”, promete ser una puesta de gran escala en el estadio más grande del país.

El anuncio fue acompañado por un mensaje de la propia artista en redes sociales, donde celebró el camino recorrido y convocó a su público a acompañarla en este nuevo desafío, al que definió como un sueño compartido.

A través de su cuenta de Instagram, la artista celebró el anuncio con un mensaje dirigido a su público, en el que recordó que tras haber llenado cinco veces el estadio de Vélez en un mismo año, ahora van juntos por “el sueño del Monumental”.

En ese sentido, anticipó que “la fiesta del pop se apodera de River” y convocó a sus seguidores a prepararse para “atender al demonio”, al tiempo que confirmó que las entradas saldrán a la venta este viernes 26, cerrando el posteo con un guiño cómplice a sus fans, a quienes llamó “endemoniados”.

