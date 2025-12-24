Por qué Sofi Martínez complicó a Cachete Sierra en Masterchef Celebrity

En la Noche de Beneficios en Masterchef Celebrity , en Telefe , los participantes se sorprendieron luego del mercado con un anuncio del jurado: deberían cambiar de lugar con su compañero de mesada y cocinar con lo que tenía cada uno. Como fue el caso de Sofi Martínez y Cachete Sierra

En el caso de Sofi Martínez y Cachete Sierra , ella había llevado para hacer unos pancakes y él una pizza, y decidieron mantener la idea de su compañero de MasterChef Celebrity.

Desde que empezó la prueba estuvieron conversando mucho sobre cómo hacer cada plato y hasta Miguel Ángel Rodríguez les reclamó que hablaban más que Andy Chango y Momi Giardina.

“Yo iba a hacer unos pancakes que ya la tengo clarísima porque lo vi en TikTok”, compartió Sofi, al escucharla Cachete explotó: “¿Los vio en TikTok? ¿O sea que yo voy a hacer una receta de TikTok? Dame el delantal negro”. Entre risas, Martínez afirmó: “Hoy me llevo la medalla de Cachete”.

Luego, Damián Betular se acercó a la cocina de Cachete Sierra y le preguntó qué va a cocinar, él sentenció: “Una receta de TikTok de mi amiga Sofía, ¿vos podés creer?”. A lo que su compañera se defendió: “Hay muy buen contenido en TikTok eh, no nos tiremos contra la gente de TikTok”.

image Sofi Martínez y sus compañeros de MasterChef Celebrity en Telefe.

Cuando le empezaron a contar que la receta era unos pancakes de zanahoria, Betular se fue a un costado a reírse a carcajadas y Cachete lo imitó. “¿Por qué haces lo que ella te dice?”, indagó el chef y el participante explicó: “Porque había cuatro zanahorias, huevo y esto”.

“Pero no entiendo, ¿es una entrada? ¿Un principal? ¿Va de postre? No veo la luz”, le preguntó Damián y Cachete comenzó a cantar un tema de Rincón de Luz y afirmó: “Yo me crié en el Rincón de Luz… ¡No pasa nada Sofi!”.