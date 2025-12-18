La inesperada dedicatoria de Momi Giardina en Masterchef Celebrity

Momi Giardina con su medalla.

En la noche de beneficios de la semana dedicada a los juegos olímpicos en Masterchef Celebrity, en Telefe, los participantes debieron cocinar en equipos armados por Cachete Sierra. El capitán del equipo contrario fue el Turco Husaín y tuvo bajo su mando a Sofía Gonet, Sofi Martínez y Momi Giardina, la gran ganadora de la jornada.

Los capitanes tuvieron la posibilidad de ver cómo eran los tres platos que debían cocinar y definir quién haría cada uno. A Momi Giardina le tocó hacer la ensalada césar y sorprendió con su presentación. "Esto es una césar… es maravillosa", remarcó Germán Martitegui tras probar el plato. Entonces la participante confesó que es una de sus comidas favoritas y que la hace en su casa.

Embed Luego de que los chefs probaran todos los platos, llegó el momento en que definirían cuál es el equipo ganador. Sin embargo, antes de que se pongan a debatir, Momi Giardina aprovechó para consultar si va a haber medallas en esta noche de beneficios y Wanda Nara confirmó que sí habría.

Momi Giardina y un particular recuerdo Entonces, los jurados debatieron y llamaron a los dos equipos al frente para felicitarlos afirmando que hicieron un gran trabajo. "El equipo que esta noche sube al balcón es 'las turcas'", anunció Donato de Santis y el equipo del Turco comenzó a festejar.

image El festejo de Momi Giardina en MasterChef Celebrity. Antes de que suban al balcón, Germán Martitegui reveló que las medallas irán para dos integrantes de este equipo y compartió: "La medalla dorada es para el capitán, el Turco... Y lo que decidió este jurado es que la medalla plateada se va a entregar al mejor plato de la noche, y el mejor plato de la noche fue la ensalada césar de Momi". Cuando fue a buscar la medalla, Momi compartió: "Quiero decir algo, nunca pude ser abanderada ni escolta… Se lo dedico a María Elena, una maestra que nunca me eligió".

Compartí esta nota en redes sociales:







