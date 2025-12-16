martes 16 de diciembre de 2025
El picante cruce de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

Germán Martitegui quedó como tercero en discordia en medio de Ian Lucas y Evangelina Anderson en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity. 

Finalizado el desafío inicial de saltar la soga, el jurado deambuló entre las estaciones y Germán Martitegui primero se detuvo en la de Evangelina, que le comunicó que iba a realizar una especie de ramen con los ingredientes que obtuvo en su canasta.

El tironeo de Ian Lucas y Avangelina Anderson en MasterChef Celebrity

Germán le dio a Evangelina Anderson todos los tips necesarios para hacer un ramen excelente, y cuando decidió ir hacia donde estaba Ian Lucas, ella lo interrumpió para seguir indagándolo en busca de consejos.

“¿Puedo interrumpir? Perdón”, expresó la modelo, para luego preguntarle al chef sobre si tenía que cortar la zanahoria “finita” o era mejor saltearla.

Martitegui volvió a la estación de Evangelina y dejó de garpe a Ian y sus mollejas. “Me parece un montón. Si hay favoritos, me parece que hay que disimularlo”, lanzó el youtuber entre risas.

image
Ian Lucas y Susana Roccasalvo, en MasterChef Celebrity.

Germán volvió finalmente a lo de Ian. Lo ayudó y cuando se estaba yendo le dio la mano para que se la chocara y el influencer no lo vio, motivo por el cual -una vez que se dio cuenta- fue corriendo hacia él para no quedar mal.

La semana de Olimpiadas continúa en la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina con temática de boxeo. Es por eso que Emilia Attias, Sofía “La Reini” Gonet, Julia Calvo, Agustín “Cachete” Sierra, Susana Roccasalvo, Leandro “Chino” Leunis, Ian Lucas y Evangelina Anderson se sometieron a un desafío de soga a cambio de canastas para cocinar. La prueba continuó con 60 minutos para cocinar un plato libre con los ingredientes que les haya tocado en la canasta.

