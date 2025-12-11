Eugenia Tobal contó cómo fue su pelea con Germán Martitegui en Masterchef Celebrity

Eugenia Tobal pasó por Chef al Diván luego de convertirse en la octava participante eliminada de Masterchef Celebrity Argentina, se refirió a cómo varios problemas personales la afectaron en su recorrido por la competencia culinaria y contó la verdad sobre su cruce con Germán Martitegui .

“Arranqué muy arriba, con mucha ilusión y ganas de llegar lejos. Pero en el camino me fueron pasando cosas personales y la energía se me fue disipando, la tuve que desparramar entre mi casa y mi familia”, le dijo la actriz a Vero Lozano.

Uno de los hechos a los que hizo mención Eugenia Tobal fue la cirugía de urgencia a la que tuvo que someter a su perro, Romeo, por sufrir una hernia de disco lumbar que le obstruía la médula, dejándolo así sin movilidad en las patas traseras.

“Además mi hija se mimetizaba con la situación y se me hizo complicado”, aseguró Eugenia sobre Ema, para luego distenderse con la ocasión en la que la niña la mandó al frente con el jurado al decir que ella “hablaba mal” de los 3 en su casa.

La actriz además explicó que cuando peleó con Leandro "El Chino" Leunis fue durante las fechas difíciles en su casa por la operación del perro, y que igualmente quedó todo más que bien entre ella y el locutor.

En su charla con Vero Lozano, Eugenia Tobal recogió declaraciones que hizo sobre las semejanzas que nota entre su madre fallecida, Ofelia, con justamente Ema. “Es muy parecida de cara, hay algo en la mirada que son como los ojos de mi mamá. Es como tenerla ahí también. El vínculo de las tres está como muy sellado”, expresó.

image Eugenia Tobal habló de todo.

Qué pasó entre Eugenia Tobal y Germán Martitegui

Tras convertirse en la octava participante eliminada de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina, Eugenia Tobal habló en Chef al diván sobre la supuesta pelea con Martitegui y contó toda su verdad.

"No pasó nada. Creo que todos juegan un rol y tienen un personaje en el jurado, tanto él como Donato o Betu. Mi personalidad también es así, no me acuerdo, lo hablé con él porque creo que hubo algo una vez cuando yo estaba muy sensible. Yo hago un mea culpa también por estar tan susceptible en esos 10 días o 2 semanas", indicó la actriz en el diván de Vero.

"Quizás me molestó la manera, las críticas están buenísimas si son constructivas y no destructivas. Pero no fue una crítica destructiva, tal vez son las formas. Quedó todo bien y nos hemos abrazado", finalizó Tobal sobre lo sucedido con Martitegui.