Julia Calvo destrozó al jurado de MasterChef Celebrity

Julia Calvo , una de las participantes de MasterChef Celebrity , decidió hablar sin filtros sobre su relación con el jurado del reality culinario de Telefe y dejó al descubierto un momento fuerte de la competencia que no llegó a verse al aire.

La actriz no es la primera figura en sentirse incómoda con el jurado, ya que, en esta temporada, varios concursantes ya expresaron incomodidades con los chefs Germán Martitegui , Donato de Santis y Damián Betular.

A las declaraciones previas de Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez , ahora se sumaron las de Julia Calvo. Durante una entrevista en el stream de la revista Pronto , la actriz fue muy franca a la hora de describir su vínculo con los cocineros.

Julia Calvo habló de sus tensiones en MasterChef y fue sincera: “No me llevo bien con el tano, no me llevo bien con Martitegui, I’m so sorry”. pic.twitter.com/XBVxCx9SrT

“No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho”, aseguró sin vueltas.

Julia Calvo contra Germán Martitegui

Además, Julia Calvo relató un cruce que vivió con Germán Martitegui en pleno rodaje y que todavía no habría llegado a la pantalla de Telefe.

“Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: ‘Me parece un verso la palabra emplatar’. Y él me dice: ‘Pero existe’. Y yo le hago (hace el gesto de no)”, contó entre risas.

image Julia Calvo fulminó a los jurados de MasterChef Celebrity.

La actriz también reconoció que la exigencia del jurado suele ponerla especialmente nerviosa: “Cada vez que voy allá adelante digo: ‘Ay que le guste, que le guste algo’”.

Hacia el final de la nota y ante la propuesta de dirigirle unas palabras a Martitegui, Calvo optó por hacerlo en inglés y con un tono distendido: “No te preocupes, sé feliz… Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí”