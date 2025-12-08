lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025
Se pudrió todo.

Julia Calvo destrozó al jurado de MasterChef Celebrity

Julia Calvó fue lapidaria con los jurados de MasterChef Celebrity y, en especial, apuntó contra uno de los chefs del certamen culinario de Telefe.

Por Diario La Unión
Julia Calvo develó internas en MasterChef Celebrity.&nbsp;

La actriz no es la primera figura en sentirse incómoda con el jurado, ya que, en esta temporada, varios concursantes ya expresaron incomodidades con los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

A las declaraciones previas de Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez, ahora se sumaron las de Julia Calvo. Durante una entrevista en el stream de la revista Pronto, la actriz fue muy franca a la hora de describir su vínculo con los cocineros.

“No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho”, aseguró sin vueltas.

Julia Calvo contra Germán Martitegui

Además, Julia Calvo relató un cruce que vivió con Germán Martitegui en pleno rodaje y que todavía no habría llegado a la pantalla de Telefe.

“Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: ‘Me parece un verso la palabra emplatar’. Y él me dice: ‘Pero existe’. Y yo le hago (hace el gesto de no)”, contó entre risas.

image
Julia Calvo fulminó a los jurados de MasterChef Celebrity.

La actriz también reconoció que la exigencia del jurado suele ponerla especialmente nerviosa: “Cada vez que voy allá adelante digo: ‘Ay que le guste, que le guste algo’”.

Hacia el final de la nota y ante la propuesta de dirigirle unas palabras a Martitegui, Calvo optó por hacerlo en inglés y con un tono distendido: “No te preocupes, sé feliz… Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí”

