Nahir Galarza rompe el silencio en Olga, a solas con Nati Jota y Paulo Kablan

Nati Jota y Paulo Kablan viajaron a Paraná, Entre Ríos , especialmente para encontrarse cara a cara con Nahir Galarza , la protagonista de uno de los casos policiales más impactantes y mediáticos de la Argentina de los últimos años, para una entrevista con el canal de streaming Olga.

Este martes a las 19 en el canal de YouTube de Olga se presenta esta entrevista exclusiva dentro de la unidad penitenciaria donde la joven cumple su condena.

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Este MARTES 19HS Nati Jota y Paulo Kablan hablan con Nahir Galarza desde la cárcel de Paraná Una entrevista con preguntas y repreguntas, compromiso y escucha. Este martes 19HS en OLGA por YouTube pic.twitter.com/QejJqYqCTZ

En la primera entrevista que da luego de tener su condena firme, Nahir Galarza se anima a hablar de todo en un mano a mano íntimo: qué pasó aquel día con Fernando Pastorizzo, cómo es su presente en prisión, el vínculo con su familia y sus amistades, las relaciones que construyó dentro de la cárcel y el impacto que tuvo su historia en la opinión pública.

Luego de mucho tiempo de silencio, se verá una charla atravesada por confesiones, silencios, tensión, y aspectos de su vida que darán que hablar.

Con la espontaneidad y versatilidad que caracterizan a Nati Jota, y la rigurosidad periodística de Paulo Kablán, Olga presenta una entrevista que profundiza en aspectos nunca antes abordados.

image Nahir Galarza habló con Olga.

Las confesiones de Nahir Galarza

En un adelanto de la entrevista, Nahir Galarza sorprendió a todos con su arrepentimiento: “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”, resaltó.

“Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”, sostuvo. Nahir Galarza cambió sus declaraciones y admitió: “Está clarísimo que la víctima es Fernando”.

En otro fragmento explicó que “el arma la agarró Fernando”. Y cuando le consultaron “si no sabés disparar un arma, ¿cómo fue esa noche entonces que efectuaste los dos disparos?”. “Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada. O sea, yo soy responsable”, respondió.