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1 de junio de 2026
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Nahir Galarza rompe el silencio en Olga, a solas con Nati Jota y Paulo Kablan

Nati Jota y Paulo Kablan estuvieron cara a cara con Nahir Galarza en la cárcel de Paraná y la entrevista se podrá ver en el YouTube de Olga.

Nahir Galarza habló con Olga desde la cárcel.&nbsp;

Nahir Galarza habló con Olga desde la cárcel. 

Este martes a las 19 en el canal de YouTube de Olga se presenta esta entrevista exclusiva dentro de la unidad penitenciaria donde la joven cumple su condena.

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En la primera entrevista que da luego de tener su condena firme, Nahir Galarza se anima a hablar de todo en un mano a mano íntimo: qué pasó aquel día con Fernando Pastorizzo, cómo es su presente en prisión, el vínculo con su familia y sus amistades, las relaciones que construyó dentro de la cárcel y el impacto que tuvo su historia en la opinión pública.

Luego de mucho tiempo de silencio, se verá una charla atravesada por confesiones, silencios, tensión, y aspectos de su vida que darán que hablar.

Con la espontaneidad y versatilidad que caracterizan a Nati Jota, y la rigurosidad periodística de Paulo Kablán, Olga presenta una entrevista que profundiza en aspectos nunca antes abordados.

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Nahir Galarza habló con Olga.

Nahir Galarza habló con Olga.

Las confesiones de Nahir Galarza

En un adelanto de la entrevista, Nahir Galarza sorprendió a todos con su arrepentimiento: “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”, resaltó.

“Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”, sostuvo. Nahir Galarza cambió sus declaraciones y admitió: “Está clarísimo que la víctima es Fernando”.

En otro fragmento explicó que “el arma la agarró Fernando”. Y cuando le consultaron “si no sabés disparar un arma, ¿cómo fue esa noche entonces que efectuaste los dos disparos?”. “Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada. O sea, yo soy responsable”, respondió.

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