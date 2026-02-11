Sorpresiva incorporación de un reconocido conductor a Olga tras la salida de Maxi López y Evelyn Botto

El canal de streaming Olga sorprendió a su público con una propuesta distinta.

Después de las salidas de Evelyn Botto y Maxi López , el canal de streaming Olga lanzó una grilla renovada con una novedosa incorporación que sorprendió a los usuarios de la señal. Un conocidísimo conductor llega para ofrecer un certamen basado en el conocimiento.

La nueva figura que llega al stream es nada menos que Ivan de Pineda . El modelo y conductor de Pasapalabra va a ser parte del elenco de una de las plataformas más exitosas del momento para conducir una competencia de estudiantes universitarios titulada Desafío Atenea.

Indignado. La reacción de Homero Pettinato cuando le preguntaron si volvió con Sofía "La Reini" Gonet

Según explicó el conductor en vivo, se trata de la primera competencia nacional de estudiantes universitarios de todo el país. “No importa dónde vivas, a qué centro asistas, te podés anotar, podés jugar por un premio espectacular”, contó.

Lo que contaron respecto al formato que tuvo además una presentación especial en las redes es que se trata de un juego de preguntas y respuestas y abarcará distintas áreas como historia, geografía y biología. Los equipos deberán estar conformados por tres estudiantes de la misma universidad, aunque pueden pertenecer a distintas carreras. En total participarán 50 equipos, es decir, que en total serán 150 estudiantes.

Respecto al premio precisaron que será de $30 millones y habrá un único equipo ganador, que se consagrará como el primer campeón nacional del Desafío Atenea. “El sueño es que esto crezca y que en un momento haya un campeón regional y un campeón mundial”, adelantó Pineda.

La propuesta ya se lanzó y agregaron que la convocatoria ya está abierta y quienes quieran participar podrán inscribirse a través del sitio oficial del certamen.

Mirá el sorpresivo lanzamiento de Olga