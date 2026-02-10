La reacción de Homero Pettinato cuando le preguntaron si volvió con Sofía "La Reini" Gonet

Una tarde de furia tuvo Homero Pettinato en el medio de los rumores que aseguran que se reconcilió con su exnovia, Sofía "La Reini" Gonet . Fue a la salida del programa de stream en el que participa en la señal Olga que estalló al ser consultado por su presente sentimental.

Luego de muchos cruces entre Pettinato y Gonet, en las últimas horas comenzaron a crecer los rumores que indicarían que la pareja retomó la relación. Incluso, fue la compañera de stream de Homero, Gimena Accardi, quien confirmó que retomaron el diálogo y hasta se animó a contar al aire que existe "buena onda" entre ellos.

Todo mal. Homero Pettinato contra Sofía Gonet: "La pasé como el o..."

En el medio de tantos comentarios, la cronista del programa Infama (América TV) fue a la puerta de la señal Olga para entrevistar a Homero, quien se mostró bastante enojado con las preguntas. "¿Te reconciliaste con La Reini?”, le preguntó la notera Noelia Santone a lo que Homero le respondió con una carcajada, mientras siguió caminando y sacándose fotos con los fans que lo esperaban en la puerta del streaming .

Santone insistió y le dijo: “Al aire dijiste que sí”. Y además, sumó: “Nos confirmó Jimena Accardi que están teniendo diálogo, que tienen buena onda, que pasó el tiempo y que pudieron limar asperezas…”.

La incomodidad de Pettinato se comenzó a visibilizar y hasta se paró para marcar un límite: “Yo no quiero hablar más del tema, perdón; yo estoy bien, nunca más quiero hablar de lo sentimental en programas de espectáculos”.

La periodista lo siguió hasta el estacionamiento mientras le consultó: “Y si en algunas semanas te vemos con La Reini?”. A lo que él respondió una vez más negativamente: “Uno elige si quiere exponer su parte sentimental o no, yo elijo no exponerla”.

Para concluir la nota, Homero enfureció por la recorrida junto a la cronista de Infama y reaccionó: “Es un acoso esto, seguir a una persona que te está diciendo explícitamente que le hace mal hablar de eso y seguirla por la calle y seguir preguntándole, yo considero que es un acoso”.

Mirá el video