Revelan el motivo del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Sofía Gonet y Homero Pettinato protagonizaron un nuevo conflicto y ahora Yanina Latorre ventiló algunos picantes detalles de esta polémica.

Sofía Gonet y Homero Pettinato, en conflicto.&nbsp;

Yanina Latorre, que actualmente reemplaza a Maxi López en MasterChef Celebrity y comparte programa con Sofía Gonet, ventiló lo que la participante le confió en privado.

Sofía Gonet y Homero Pettinato, en conflicto

Según explicó Yanina Latorre, Sofía Gonet y Homero Pettinato había retomado el romance hace tres meses, aunque decidieron mantenerlo oculto.

"Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", detalló.

image
Sofía Gonet y Homero Pettinato, en otros tiempos.

La historia se complicó cuando apareció la sospecha de infidelidad: "Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada".

Por último, Yanina compartió la parte más delicada del relato de Gonet: "Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.

