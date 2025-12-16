Revelan el motivo del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

En medio del nuevo escándalo desatado entre Sofía Gonet , más conocida como “La Reini”, y el humorista Homero Pettinato , en Sálvese quien pueda Yanina Latorre sorprendió al contar la historia detrás de la polémica que se armó en los últimos días.

Yanina Latorre , que actualmente reemplaza a Maxi López en MasterChef Celebrity y comparte programa con Sofía Gonet, ventiló lo que la participante le confió en privado.

"La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló la conductora. "Sí, ahora, en secreto", acotó Majo Martino.

"Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", detalló.

image Sofía Gonet y Homero Pettinato, en otros tiempos.

La historia se complicó cuando apareció la sospecha de infidelidad: "Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada".

Por último, Yanina compartió la parte más delicada del relato de Gonet: "Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.