Cómo fue el cruce entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en los Martín Fierro

Sabrina Rojas fue la conductora de la Alfombra Roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 , que se emitió por América TV , y tuvo que entrevistar a todos los actores que fueron desfilando hasta llegar a sus respectivos lugares en la Usina del Arte, donde también estuvo Luciano Castro.

Según algunas versiones, quienes evitaron pasar por la Alfombra Roja fueron su ex, Luciano Castro , y la actual pareja del actor, Griselda Siciliani , quien fue ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz por su personaje en la serie "Envidiosa", que es un furor en Netflix.

Se pudrió todo. Por qué está todo mal entre Pamela David y Wanda Nara

¿Qué onda? Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Es la mujer más hermosa del país"

Sin embargo, Esperanza, la hija de Luciano Castro, al ver a su mamá, se acercó a saludarla, a pesar de que sus padres ni siquiera se miraron y mucho menos se dirigieron la palabra, informaron en el ciclo Puro Show , en El Trece.

“Sabrina quedó helada, no esperaba vivir ese momento tan dramático. De hecho, se fue más temprano porque se quedó angustiada con esa situación del no saludo y la nena en el medio”, detalló Pampito.

Tenso momento entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani procuraron llegar tarde a la cita para no pasar por la Alfombra Roja, incluso, arribaron una vez empezada la ceremonia, pero los esfuerzos fueron en vano porque la tensión no pudieron evitarla.

Incluso respondieron de manera veloz a alguna pregunta que le hicieron los periodistas al pasar y siguieron su paso acelerado hacia al interior debido a la hora que habían llegado con el evento comenzado.

Lo cierto es que los actores prefirieron no generar ningún comentario en los medios presentes y evitarse cruzarse con Sabrina Rojas al aire.

Cabe recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron definitivamente en 2021 luego de más de una década juntos y dos hijos en común en medio de un enorme revuelo mediático.