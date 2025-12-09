martes 09 de diciembre de 2025
Escribinos
9 de diciembre de 2025
¡Ups!

Cómo fue el cruce entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en los Martín Fierro

Sabrina Rojas fue parte de la trasmisión de los Martín Fierro de Cine y Series, donde estuvieron presentes Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Por Diario La Unión
Luciano Castro y Griselda Siciliani se cruzaron con Sabrina Rojas.&nbsp;

Luciano Castro y Griselda Siciliani se cruzaron con Sabrina Rojas. 

Según algunas versiones, quienes evitaron pasar por la Alfombra Roja fueron su ex, Luciano Castro, y la actual pareja del actor, Griselda Siciliani, quien fue ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz por su personaje en la serie "Envidiosa", que es un furor en Netflix.

Lee además
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¿Qué onda?

Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Es la mujer más hermosa del país"
Pamela David contra Wanda Nara. 
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Pamela David y Wanda Nara

Sin embargo, Esperanza, la hija de Luciano Castro, al ver a su mamá, se acercó a saludarla, a pesar de que sus padres ni siquiera se miraron y mucho menos se dirigieron la palabra, informaron en el ciclo Puro Show, en El Trece.

video (1)

Tenso momento entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani.

“Sabrina quedó helada, no esperaba vivir ese momento tan dramático. De hecho, se fue más temprano porque se quedó angustiada con esa situación del no saludo y la nena en el medio”, detalló Pampito.

Tenso momento entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani procuraron llegar tarde a la cita para no pasar por la Alfombra Roja, incluso, arribaron una vez empezada la ceremonia, pero los esfuerzos fueron en vano porque la tensión no pudieron evitarla.

Incluso respondieron de manera veloz a alguna pregunta que le hicieron los periodistas al pasar y siguieron su paso acelerado hacia al interior debido a la hora que habían llegado con el evento comenzado.

Lo cierto es que los actores prefirieron no generar ningún comentario en los medios presentes y evitarse cruzarse con Sabrina Rojas al aire.

Cabe recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron definitivamente en 2021 luego de más de una década juntos y dos hijos en común en medio de un enorme revuelo mediático.

Temas
Seguí leyendo

Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Es la mujer más hermosa del país"

Por qué está todo mal entre Pamela David y Wanda Nara

La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

El ida y vuelta de Maxi López y Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán habló del beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro.  video
¡Ups!

La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Kita Gorban cumpliría 94 años: su militancia por la soberanía alimentaria y su vínculo con Lomas.
Para recordar.

"Kita" Gorban cumpliría 94 años: su militancia por la soberanía alimentaria y su vínculo con Lomas

Por  Diario La Unión